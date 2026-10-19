키움증권배 철권 스타즈컵 성황리 마무리…총상금 1250만원 지급

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 19일 철권 스타즈컵 대회를 성황리에 마무리했다
- 국내외 선수 97명이 8시간 동안 경쟁하며 총상금 1250만원을 놓고 겨뤘다
- 키움증권은 DRX 후원 이후 첫 오프라인 행사로 e스포츠 접점을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 타이틀 후원사로 참여한 e스포츠 대회 '키움증권배 철권 스타즈컵'이 국내외 선수 97명이 참가한 가운데 막을 내렸다. 이번 대회는 키움증권이 e스포츠 구단 DRX와 후원 계약을 체결한 이후 처음으로 지원한 오프라인 행사다.
키움증권은 지난 17일 서울 강남구 대치동 프릭업 스튜디오에서 열린 '키움증권배 철권 스타즈컵'을 마무리했다고 19일 밝혔다.
스타즈컵은 키움 DRX 소속 프로게이머 배재민 선수가 주최하는 철권 대회다. '무릎'이라는 활동명으로 알려진 배 선수는 20년 넘게 국내외 철권 대회에서 활동해 온 선수다.
이번 대회에는 국내외 프로선수와 아마추어 선수 97명이 출전해 약 8시간 동안 경쟁을 펼쳤다. 키움증권은 타이틀 후원사로 참여해 대회 운영을 지원했다.
총상금은 1250만원이다. 키움증권은 상금과 별도로 대회 1~3위 입상자에게 국내 주식을 각각 1주씩 부상으로 제공했다.
대회는 온라인으로도 생중계됐다. 인터넷 방송 플랫폼 SOOP의 '철권무릎' 채널에서 경기를 중계했으며 스트리머 감스트가 중계에 참여했다.
키움증권은 올해 3월 DRX와 메인 스폰서십 계약을 체결하고 구단의 네이밍 파트너로 합류했다. 이후 DRX는 팀명을 '키움 DRX'로 변경하고 키움증권과 협력을 이어오고 있다.
이번 스타즈컵은 스폰서십 체결 이후 키움증권이 처음으로 후원한 오프라인 e스포츠 대회다. 키움증권은 이를 계기로 e스포츠 팬들과의 접점을 확대한다는 방침이다.
키움증권 관계자는 "한국 철권의 저력을 보여준 무릎 선수와 함께 팬들에게 특별한 즐거움을 드릴 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 e스포츠 팬들과 소통하고 교류하는 접점을 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com