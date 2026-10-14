키움증권, NH농협은행과 손 잡고 투자자문 플랫폼 키운다

AI 핵심 요약beta
- 키움증권과 NH농협은행은 13일 투자자문 서비스 업무협약을 체결했다.
- 양사는 플랫폼 운영과 서비스 고도화, 콘텐츠·교육 분야에서 협력하기로 했다.
- NH농협은행은 키움증권 플랫폼을 활용해 자산관리 고객에게 자문 서비스를 제공한다.
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은행 WM 역량 결합해 고객 서비스 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 NH농협은행과 손잡고 투자자문 플랫폼 경쟁력 강화에 나선다. 증권사의 플랫폼 운영 역량과 은행의 자산관리(WM) 노하우를 결합해 투자자문 서비스 품질을 높이고 고객 선택권을 확대한다는 구상이다.
키움증권은 지난 13일 서울 중구 NH농협은행 본사에서 NH농협은행과 투자자문 서비스의 안정적인 운영과 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
협약식에는 홍완기 키움증권 S&T마켓부문장과 유상현 NH농협은행 WM사업부장 등 양사 관계자가 참석했다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲투자자문 서비스와 관련 플랫폼의 안정적 운영 ▲투자자문 서비스와 플랫폼 고도화 ▲투자자문 서비스 활성화를 위한 콘텐츠·홍보·교육 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
NH농협은행은 자산관리 고객을 대상으로 키움증권의 자문 플랫폼을 서비스 운영 인프라로 활용해 투자자문 서비스를 제공할 예정이다. 양사는 각자의 전문성을 바탕으로 플랫폼 운영과 서비스 품질을 지속적으로 고도화해 나간다는 계획이다.
현재 키움증권 자문 플랫폼에는 18곳 이상의 투자자문사가 참여해 고객에게 투자자문 서비스를 제공하고 있다. 이번 협약으로 NH농협은행의 자산관리 역량이 더해지면서 고객이 이용할 수 있는 자문 서비스의 폭도 한층 넓어질 것으로 기대된다.
최근 금융권에서는 자산관리 시장 경쟁이 치열해지면서 증권사와 은행이 플랫폼과 자산관리 역량을 결합하는 협업을 확대하고 있다. 증권사는 투자 플랫폼과 거래 인프라를, 은행은 고객 기반과 자산관리 노하우를 활용해 맞춤형 투자 서비스를 강화하는 사례가 늘어나는 추세다.
홍완기 키움증권 S&T마켓부문장은 "국내 투자자문 서비스 시장은 점차 저변을 넓혀가고 있다"며 "키움증권의 플랫폼 운영 역량과 NH농협은행의 자산관리·자문 역량을 결합해 고객의 투자자문 서비스 접근성을 높일 것"이라고 말했다.
plum@newspim.com