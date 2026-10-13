키움증권, 영웅문S#에 국내주식 신규 주문 화면 오픈

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 13일 영웅문S#에 국내주식 신규 주문 화면을 오픈했다.
- 신규 화면에서 실시간 차트와 잔고를 확인하며 주식·ETF를 거래할 수 있다.
- 추적지수·총보수·수익률 등 ETF 핵심 투자 정보도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 13일 자사 주식 거래 앱 영웅문S#에 국내주식 신규 주문 화면을 오픈했다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 해당 화면으로 국내주식과 상장지수펀드(ETF)를 거래할 때 실시간 차트, 잔고, ETF 투자 정보를 주문 화면에서 한 번에 확인할 수 있게 됐다.
실시간 차트는 단일 차트와 멀티 차트 두 가지로 제공된다. 멀티 차트에서는 국내주식과 ETF, 국내·해외 지수, 해외주식 차트를 함께 띄워 비교할 수 있다. 시장 흐름과 개별 종목 움직임을 한눈에 살피며 주문할 수 있다.
보유 종목 실시간 잔고도 주문 화면에서 바로 확인할 수 있어 평가손익과 보유 수량을 보면서 매수·매도를 결정할 수 있다.
ETF 투자 정보도 강화했다. 올해 상반기 선보인 'ETF 탐색' 서비스와 연계했다. 투자자가 가장 많이 참고하는 ▲추적지수 ▲총보수 ▲실시간 추정 순자산가치(iNAV) ▲괴리율 등 핵심 정보를 주문 화면에서 바로 볼 수 있다. 기간별 수익률, 분배금(배당), 구성종목 정보도 제공한다.
키움증권 관계자는 "이번 신규 주문 화면은 투자 판단에 필요한 정보를 한 화면에 담아 고객이 화면을 옮겨 다니지 않고도 빠르고 정확하게 주문할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 고객 투자 경험을 개선하는 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com