[오늘의 국감일정] 법사위·국방위·교육위 등 12개 상임위 - 10월 20일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 20일 12개 상임위에서 국정감사를 실시했다
- 법사위는 전국 법원·검찰청을 대상으로 감사를 진행했다
- 재경위·교육위 등은 기관·교육청·현장을 점검했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 20일 법제사법위원회와 재정경제기획위원회, 교육위원회 등 12개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
법사위는 지방 1·2반으로 나눠 법원과 검찰청을 감사한다. 지방1반은 오전 10시 광주고등법원에서 대전고법과 광주고법, 특허법원, 대전지법, 대전가정법원, 대전회생법원, 청주지법, 광주지법, 광주가정법원, 광주회생법원, 전주지법, 제주지법을 감사한다. 오후 2시에는 광주고등검찰청에서 대전·광주고검과 대전·청주·광주·전주·제주지검을 대상으로 국감을 진행한다.
지방2반은 오전 10시 대구고등법원에서 대구·부산고법과 대구지법, 대구가정법원, 대구회생법원, 부산지법, 부산가정법원, 부산회생법원, 울산지법, 울산가정법원, 창원지법을 감사한다. 오후 2시에는 대구고등검찰청에서 대구·부산고검과 대구·부산·울산·창원지검을 감사한다.
재경위는 오전 10시 국회에서 한국수출입은행과 한국조폐공사, 한국투자공사, 한국재정정보원, 한국원산지정보원, 한국통계정보원, 한국통계진흥원, 한국관세정보원, 한미전략투자공사를 대상으로 국감을 실시한다.
교육위는 지방 1·2반으로 나눠 시·도교육청을 감사한다. 지방1반은 오전 10시 부산교육청에서 부산·울산·경남·대구·경북·강원교육청을, 지방2반은 같은 시각 전남광주통합특별시교육청에서 전남광주통합특별시교육청과 전북·제주·충남·충북·대전·세종교육청을 감사한다.
과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 한국과학기술원에서 국가과학기술연구회와 한국과학기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국핵융합에너지연구원, 한국생명공학연구원, 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원, 한국항공우주연구원 등 직할·출연연구기관을 대상으로 국감을 진행한다.
외교통일위원회는 미주반과 아주반으로 나눠 재외공관을 감사한다. 미주반은 오전 10시 주토론토총영사관에서 주토론토총영사관과 주몬트리올총영사관, 주캐나다대사관을 감사한다. 아주반은 같은 시각 주중국대사관에서 주중국대사관과 주상하이총영사관을 대상으로 국감을 실시한다.
국방위원회는 오전 10시 계룡대 해군본부에서 해군본부와 해군작전사령부, 해군군수사령부, 해군교육사령부, 해병대사령부, 서북도서방위사령부를 감사한다. 오후 3시에는 계룡대 공군본부에서 공군본부와 공군작전사령부, 공군군수사령부, 공군교육사령부를 대상으로 국감을 진행한다.
행정안전위원회는 지방1반과 지방2반으로 나눠 감사를 실시한다. 지방1반은 오전 10시 충청북도청에서 충청북도를 감사한 뒤 도청 감사 종료 후 충북경찰청을 감사한다. 지방2반은 같은 시각 경상북도청에서 경상북도를 감사한 뒤 경북경찰청에 대한 감사를 이어간다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 산림청과 한국산림복지진흥원, 한국수목원정원관리원, 한국임업진흥원, 한국등산트레킹지원센터, 한국산림재난안전기술공단, 산림조합중앙회를 감사한다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 경북 구미에서 현장시찰을 진행한다. 구체적인 장소와 시간은 미정이다.
보건복지위원회는 오전 10시 국회에서 한국보건산업진흥원과 한국건강증진개발원, 국립암센터, 대한적십자사, 한국보건의료인국가시험원, 한국국제보건의료재단, 국립중앙의료원, 한국보건의료연구원, 한국의료분쟁조정중재원, 한국장기조직기증원, 한국한의약진흥원, 의료기관평가인증원, 한국공공조직은행, 한국보건의료정보원, 대한결핵협회, 한국생명존중희망재단, 전국지방의료원연합회를 대상으로 국감을 실시한다.
기후에너지환경노동위원회는 제주에서 현장시찰을 진행할 예정이다. 구체적인 장소와 시간은 미정이다.
국토교통위원회는 오전 10시 경기 화성에서 현대자동차 남양연구소와 한국교통안전공단 자동차안전연구원을 현장시찰한다.
oneway@newspim.com