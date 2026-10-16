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[오늘의 국감일정] 재경위·교육위·복지위 등 11개 상임위 - 10월 16일

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  • 국회는 16일 법사위 등 11개 상임위에서 국감을 실시했다.
  • 법사위는 법원을, 교육위는 서울대 등 주요 대학을 감사했다.
  • 국방위 등은 광주·전남과 부산·거제에서 현장시찰을 진행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 16일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회 등 11개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.

법사위는 이날 오전 10시 국회에서 서울고법과 수원고법, 서울중앙지법, 서울가정법원, 서울행정법원, 서울회생법원, 서울동부·남부·북부·서부지법, 의정부지법, 인천지법, 인천가정법원, 춘천지법, 수원지법, 수원가정법원, 수원회생법원을 대상으로 국감을 진행한다.

정무위는 경남 거제에서 현장시찰에 나선다. 구체적인 장소와 시간은 미정이다.

재정경제기획위는 지방 1·2반으로 나눠 일정을 진행한다. 지방1반은 오전 10시30분 군산 조달청 비축기지를 현장시찰한 뒤 오후 2시30분 한국은행 전북본부에서 대전·광주지방국세청과 광주본부세관, 호남·충청지방데이터청, 한국은행 지역본부 등을 감사한다.

지방2반은 오전 10시 경산 한국조폐공사 화폐본부를 현장시찰하고 오후 2시 한국은행 대구경북본부에서 부산·대구지방국세청과 부산·대구본부세관, 동남·동북지방데이터청, 한국은행 지역본부 등을 대상으로 국감을 실시한다.

교육위는 오전 10시 국회에서 서울대학교와 서울대병원, 서울대치과병원, 인천대학교, 한국방송통신대학교, 한국교원대학교, 서울과학기술대학교, 서울교육대학교, 한국체육대학교, 한경국립대학교, 경인교육대학교를 감사한다.

과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 상암 MBC에서 ㈜문화방송 업무현황보고를 받는다. 오후에는 국회에서 한국방송공사와 한국교육방송공사, 방송문화진흥회, 시청자미디어재단, 한국방송광고진흥공사를 대상으로 국감을 진행한다.

외교통일위원회 미주반은 오전 10시 주콜롬비아대사관에서 주콜롬비아대사관과 주니카라과이대사관, 주쿠바대사관, 주에콰도르대사관을 감사한다.

국방위원회는 광주·전남 지역 현장시찰에 나선다. 오전 10시 기아 광주 사업장을 시작으로 오후 2시 육군 제31보병사단, 오후 4시 해군 제3함대사령부를 차례로 찾는다.

문화체육관광위원회는 부산에서 현장시찰을 진행할 예정이다. 구체적인 장소와 시간은 미정이다.

농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 농업협동조합중앙회와 농협경제지주, 농협금융지주와 농협은행·농협생명보험·농협손해보험, 한국마사회를 대상으로 국감을 실시한다.

보건복지위원회는 오전 10시 국민건강보험공단에서 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원을 감사한다.

기후에너지환경노동위원회는 오전 10시 국회에서 경제사회노동위원회와 중앙노동위원회 및 12개 지방노동위원회, 최저임금위원회, 산업재해보상보험재심사위원회, 고용보험심사위원회, 고용노동부고객상담센터, 서울·경기·중부·부산·대구·광주·대전지방고용노동청을 대상으로 국감을 진행한다.

oneway@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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