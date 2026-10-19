유어즈, 타이틀곡 'B.B.B'로 전할 거침없는 패기…뮤비 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 유어즈는 19일 첫 EP 타이틀곡 티저를 공개했다
- 타이틀곡은 펑크 록 기반 힙합곡으로 포부를 담았다
- 유어즈는 21일 EP 음원과 뮤직비디오를 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신인 보이그룹 유어즈가 첫 번째 EP 'B' 타이틀곡 'B.B.B' 뮤직비디오 티저를 공개하고 에너제틱한 퍼포먼스를 예고했다.
유어즈는 19일 0시 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 첫 번째 EP 'B' 타이틀곡 'B.B.B'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
타이틀곡 'B.B.B'는 펑크 록 기반의 힙합 트랙으로, 유어즈라는 이름을 세상에 알리겠다는 당찬 포부를 전하는 곡이다. 유어즈는 패기 넘치는 목소리와 역동적인 퍼포먼스로 뚜렷한 팀 컬러를 보여줄 예정이다.
공개된 뮤직비디오 티저는 예측 불가한 상황 속 유어즈의 톡톡 튀는 에너지를 담아냈다. 전단을 보고 날아갈 듯 기뻐하는 세찬, 들것에 실려 가는 카이, 카메라를 들고 달려가는 연태, 트로피가 탑처럼 쌓인 곳에 올라선 효 등 멤버마다 개성 넘치는 표정 연기가 본편의 스토리를 향한 궁금증을 끌어올렸다.
또한 유어즈는 대강당을 배경으로 에너제틱한 퍼포먼스를 선보였다. "Bebe bbbb, who we are? I gotta make a connect to my body"라는 후렴구에 맞춰 파워풀한 군무를 펼치며 눈과 귀를 사로잡았다.
타이틀곡을 포함해 이번 EP에는 펑크 팝과 힙합 요소를 결합해 레트로하면서도 현대적인 사운드를 전하는 '히어 위 고(Here We Go)', 달빛 아래 사랑에 빠지는 순간을 노래한 힙합 R&B 곡 '문라이트(Moonlight)', 청량한 플럭 신스와 재지한 코드 진행이 돋보이는 일렉트로 팝 곡 '투 마이 갤럭시(To My Galaxy)'까지 다채로운 장르의 트랙들이 수록된다.
업그레이드된 음악과 퍼포먼스로 무한한 가능성을 증명해낼 유어즈의 첫 번째 EP 'B' 전곡 음원과 타이틀곡 'B.B.B' 뮤직비디오는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com