[오늘의 정치일정] 10월 20일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 19일 청와대에서 제45회 국무회의를 주재했다
- 정부 부처 장관들은 국무회의와 외교·안보 현안을 소화했다
- 여야 지도부는 국정감사와 지역·민생 일정에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제45회 국무회의 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 롤프 뮈체니히 독일 사회민주당 연방 하원의원 면담
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 주한 중국대사 접견
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 보훈문화확산을 위한 롯데백화점 MOU
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
15:30 2026 강릉 ITS 세계총회 전시부스 참관 / 강릉스피드스케이팅경기장(강원 강릉시 수리골길 100)
16:20 2026 강릉 ITS 세계총회 기술시연 참관 / 기술시연장(강원 강릉시 수리골길 98)
-한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회(전남광주통합특별시교육청)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의(국회 본관 245호)
10:00 윤용근 의원 주최 <'충남권 국립호국원 설립, 왜 부여인가?' 세미나>(국회 의원회관 제1소회의실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상 일정
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사/ 계룡대 해군 • 공군본부
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00 민생기병대 - 화성 청년창업농 농가 방문 및 간담회(화성시 만세구 우정읍 월지동길 10-28)
13:40 조희대 대법원장 탄핵과 사법개혁을 위한 공동행동 제안 기자회견(국회 소통관 기자회견장)
18:00 JTBC <이가혁의 라이브> 출연
-김준형 원내대표
15:40 유튜브 매불쇼 출연