세종시 자율방재단, 민·관 재난대응 협력체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 19일 서천군에서 자율방재단 역량강화 연수회를 개최했다
- 참석자들은 재난안전 특강과 방재 활동 우수사례를 공유했다
- 세종시 자율방재단은 재난 예찰과 복구·구호 활동을 강화했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 자율방재단의 재난대응 역량을 높이고 읍·면·동 간 협력 기반을 다졌다.
19일 시에 따르면 이날 충남 서천군 일원에서 '2026년 자율방재단 재난대응 역량강화 연수회'를 열고 지역별 방재 활동 경험과 우수사례를 공유했다.
연수회는 자율방재단의 자율적인 방재 기능을 강화하고 재난 발생 시 민·관이 유기적으로 협력할 수 있는 대응체계를 마련하기 위해 추진됐다.
참석자들은 서천군 농업기술센터에서 재난안전 분야 전문강사가 진행한 '내 이웃과 나를 지키는 재난안전 리더십' 특강을 통해 재난 대응에 필요한 안전의식과 실천 역량을 높였다.
이어 장항읍 송림자연휴양림에서 숲길을 탐방하고 읍·면·동별 방재 활동 경험과 우수사례를 나누며 정보 교류와 단원 간 화합을 다졌다.
양길수 자율방재단 연합회장은 "재난 예방과 예찰부터 복구까지 지역 주민의 안전을 최일선에서 지키는 촘촘한 재난안전망을 구축하겠다"고 말했다.
한편 시 자율방재단은 평소 재난 취약지역 예찰과 안전점검, 안전캠페인 등을 추진하고 있다. 호우·태풍·대설 등 자연재난이 발생하면 긴급 복구와 구호 활동에도 참여해 지역사회 안전 확보에 힘쓰고 있다.
vincent977@newspim.com