부천 공장 화재 순직 故 김진석 소방위 영결식...경기도청장으로 거행

AI 핵심 요약beta
- 고 김진석 소방위 영결식이 19일 부천체육관에서 엄수됐다
- 유가족과 추미애 지사 등 2730여 명이 마지막 길을 배웅했다
- 정부와 경기도는 고인에게 소방위 특별승진을 추서했다
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추미애 지사 "현장 근무 환경·처우 개선 온 힘 다할 것"
정부·경기도, 국가유공자 지정 행정 절차 진행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 부천 공장 화재 현장에서 구조 및 진압 작업을 펼치다 순직한 故 김진석 소방위의 영결식이 19일 부천시 원미구 부천체육관에서 경기도청장(葬)으로 엄수됐다.
도에 따르면 이날 영결식에는 유가족을 비롯해 장의위원장인 추미애 경기도지사, 최용철 소방청장, 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장, 국회의원 및 도의원, 동료 소방관 등 2730여 명이 참석해 고인의 마지막 길을 배웅하고 숭고한 희생정신을 기렸다.
추미애 지사는 영결사를 통해 "오늘 우리는 참으로 비통한 마음으로 소중한 소방관 한 분을 떠나보내고 있다"며 "깊은 슬픔에 잠긴 유가족과 동료를 잃은 소방 가족 여러분께 머리 숙여 진심 어린 위로와 애도의 말씀을 전한다"고 말했다.
추 지사는 "고인은 심정지 환자의 생명을 구해 수차례 하트세이버를 수상했고 지난 1월에는 다세대주택 화재 현장에서 주민들을 구조해 모범공무원 표창을 받기도 한 참다운 소방관이었다"며 "누군가의 일상을 지키기 위해 헌신했던 분이 정작 자신의 일상으로 돌아오지 못해 가슴이 아프다"고 전했다.
이어 "고인의 희생과 이름을 가슴속에 무겁게 새기고 소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키기 위한 근무 환경 및 처우 개선에 온 힘을 다하겠다"며 "현장의 문제를 외면하지 않고 부족한 것은 채우며 잘못된 것은 바로잡겠다"고 강조했다.
정부와 경기도는 고인에게 1계급 특별승진(소방장→소방위)을 추서했다. 영결식을 마친 고인은 국립서울현충원에 안장된다.
1141world@newspim.com