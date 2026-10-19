배달의민족, 장 요리대회 개최…외식업주 20명 경연

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 19일 한국외식업중앙회와 요리대회를 연다고 밝혔다
- 예선 통과 외식업주 20명은 우리 장 활용 메뉴를 선보인다
- 수상 레시피는 전국 외식업주에게 무료로 보급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 한국외식업중앙회와 함께 오는 22일 경기 수원시 배민아카데미 경기센터에서 'K-장 웰니스 요리대회'를 연다고 19일 밝혔다.
대회에는 예선을 통과한 외식업주 20명이 참가한다. 참가자들은 한 시간 동안 고추장·된장·간장 등 우리 장을 활용해 매장에서 판매할 수 있는 메뉴를 선보인다.
심사에는 대한민국 식품명인 제35호 기순도 명인, 정지선·안유성 셰프, 이나겸 장안대학교 푸드케어과 학과장이 참여한다. 심사위원단은 장의 활용도와 맛, 메뉴 완성도, 매장 적용 가능성 등을 평가할 예정이다.
이번 대회는 '외식인의 날'을 맞아 마련됐다. 우아한형제들은 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 '한국의 장 담그기 문화'를 외식 메뉴에 접목한다는 취지라고 설명했다.
수상 레시피는 대회 이후 온·오프라인 전수 클래스를 통해 전국 외식업주에게 무료로 보급할 계획이다.
우아한형제들은 본선 현장과 수상자 인터뷰를 담은 하이라이트 영상을 제작해 배민아카데미와 한국외식업중앙회 공식 채널에 공개할 예정이다.
kji01@newspim.com