금호타이어, 네이버 라이브커머스 진행…프리미엄 타이어 할인

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 19일 네이버 라이브커머스에서 프리미엄 타이어를 할인 판매했다
- 구매 고객에게 타이어당 주유권을 증정하고 상품권 경품도 제공했다
- 타이어프로 방문 점검 고객 대상 추가 할인 쿠폰 행사도 31일까지 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 네이버 라이브커머스를 통해 프리미엄 타이어 할인 판매에 나선다. 구매 고객에게 주유권을 제공하고 다양한 경품 이벤트도 진행한다.
금호타이어는 19일 오후 7시부터 1시간 동안 네이버 라이브커머스를 진행한다고 밝혔다.
이번 방송에서는 신제품 '크루젠 GT Pro'를 비롯해 '마제스티 솔루스 엣지', '솔루스 어드밴스' 등 주요 프리미엄 타이어를 할인된 가격에 판매한다.
방송 중 제품을 구매한 고객에게는 타이어 1본당 1만원 상당의 주유권을 증정한다. 구매 후 포토리뷰를 작성하면 5000원 상당의 주유권을 추가로 받을 수 있다.
첫 구매 고객 1명과 추첨으로 선정된 구매 고객 3명에게는 각각 신세계상품권 5만원을 제공한다. 방송 중 댓글 이벤트에 참여한 고객 5명에게는 배달의민족 상품권 1만원을 지급한다.
대표 제품인 크루젠 GT Pro는 정숙성과 승차감을 강화한 스포츠유틸리티차량(SUV)용 프리미엄 타이어다. 마제스티 솔루스 엣지는 사계절 주행 안정성을, 솔루스 어드밴스는 승차감과 균일한 마모 성능을 강조한 제품이다.
금호타이어는 이달 31일까지 전국 타이어프로 매장에서 차량 점검을 받은 고객에게 메가커피 할인 쿠폰을 제공하는 행사도 진행한다. 점검 후 한 달 이내에 타이어프로 플러스 온라인몰에서 제품을 구매하면 타이어 1본당 상품권 1만원을 추가로 받을 수 있다.
금호타이어 관계자는 "프리미엄 제품을 합리적인 혜택과 함께 소개하는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com