금호타이어, TCR 월드투어 공식 타이어 공급…전기차 레이스도 석권

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 공식 타이어 공급사로 참여한 '금호 FIA TCR 월드투어' 국내 대회가 성황리에 마무리됐다. 함께 열린 전기차 레이스에서는 금호타이어 장착 차량이 1~3위를 석권했다.

금호 FIA TCR 월드투어 5라운드 레이스 1에서 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세의 미켈 아즈코나(사진 오른쪽 3번째) 가 1위를 차지하며 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=금호타이어]

금호타이어는 지난 3~4일 강원도 인제스피디움에서 열린 '금호 FIA TCR 월드투어' 5라운드를 마쳤다고 6일 밝혔다.

이번 대회는 '2026 인제 월드 투어링카 페스티벌'의 주요 행사로, 현대 N 페스티벌 4라운드와 함께 개최됐다.

금호타이어는 대회 참가 차량에 고속 주행과 급격한 코너링, 강한 제동에 대응하도록 설계한 레이싱 타이어 '엑스타 S700'을 공급했다.

TCR 월드투어에서는 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 소속 미켈 아즈코나가 레이스 1과 3에서 각각 우승했다.

함께 열린 현대 N 페스티벌 eN1 클래스 4라운드에서는 금호타이어의 전기차 전용 레이싱 타이어 '이노뷔'를 장착한 차량들이 활약했다.

레이스 1에서는 금호SL모터스포츠 이창욱이 우승했으며, 레이스 2에서는 김동은이 1위, 이정우가 2위, 김진수가 3위를 차지해 금호타이어 장착 차량이 포디엄을 석권했다.

금호타이어는 모터스포츠에서 확보한 기술과 주행 데이터를 고성능 타이어 개발에 활용할 계획이다.

chanw@newspim.com