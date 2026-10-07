금호타이어 인권경영 체계 '공식 인증'

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 7일 인권경영시스템 인증을 취득했다.
- 인권경영 방침과 중장기 로드맵을 새로 마련했다.
- 국내외 사업장 점검과 고충처리 절차도 고도화했다.
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 금호타이어가 인권을 경영의 주요 기준으로 삼는 관리체계를 구축하고 대외적인 검증까지 마쳤다.
금호타이어는 7일 한국경영인증원(KMR)으로부터 인권경영시스템 인증을 취득했다고 밝혔다.
이번 인증은 기업의 경영활동 과정에서 인권을 보호하기 위한 정책과 실행체계가 제대로 마련돼 있는지를 비롯해 고충처리와 구제 절차 등을 종합적으로 평가해 부여된다.
금호타이어는 인권경영 방침을 새롭게 마련하고 중장기 로드맵을 수립하는 등 관리 기반을 정비했다. 국내외 사업장을 대상으로 인권 리스크를 점검하고 고충처리 절차를 고도화하는 등 인권 침해 요인을 사전에 찾아 예방하는 활동도 이어왔다.
특히 인권영향평가와 인증심사를 통해 확인된 개선 과제를 지속적으로 이행해 관리체계를 한층 강화할 계획이다. 고객과 임직원을 비롯해 지역사회와 협력사 등 다양한 이해관계자의 인권을 존중하는 조직문화를 정착시키고 이를 ESG경영의 핵심 요소로 내재화한다는 방침이다.
금호타이어 관계자는 "이번 인증은 인권경영 체계와 운영 현황을 대외적으로 검증받은 의미 있는 성과"라며 "지속적인 개선을 통해 인권존중을 기반으로 한 지속가능경영을 실천하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com