현대글로비스, 美 필라델피아 항만 개발 참여…동부 물류 거점 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대글로비스는 19일 필라델피아 항만청 등과 항만 확장 업무협약을 체결했다
- 현대글로비스는 신규 부지와 자동차운반선 전용 선석을 확보할 계획이다
- 현대글로비스는 터미널 운영을 더해 동부 통합 물류 거점을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대글로비스가 미국 필라델피아 항만 확장 개발에 참여하며 북미 동부 물류 거점 강화에 나선다. 기존 완성차 물류 부지를 확대하고 신규 자동차운반선 전용 선석을 확보해 터미널 운영 사업까지 진출한다는 계획이다.
현대글로비스는 미국 펜실베이니아주 필라델피아 항만청(PhilaPort) 및 현지 개발사와 항만 확장 개발 및 완성차 터미널 운영 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 협약에는 항만 내 신규 완성차 물류 부지 확보와 기존 부지 계약을 최장 2056년까지 연장하는 방안이 포함됐다. 현대글로비스는 항만청이 추진하는 완성차·컨테이너 터미널 확장 사업에 협력 파트너로 참여해 신규 자동차운반선 전용 선석을 확보하고 완성차 터미널 운영 사업에 진출할 계획이다.
현대글로비스는 지난 2010년부터 필라델피아 항만에서 완성차 수출입 물류사업을 운영해 왔다. 2019년에는 약 64만㎡(19만평) 규모의 완성차 전용 야드인 '사우스포트(Southport)'를 개소했다.
현재 필라델피아 항만 내 약 100만㎡(30만평)의 완성차 물류 부지와 3만3600대 규모의 차량 보관 능력을 갖추고 있다. 향후 신규 부지 개발이 완료되면 운영 면적은 약 34만평, 차량 보관 능력은 3만7600대로 확대될 전망이다.
필라델피아 항만은 현대글로비스의 미국 동부 핵심 물류 거점 중 하나다. 현대글로비스는 이번 협약을 계기로 기존 완성차 운송·보관 사업에 터미널 운영을 더해 사업 영역을 확대할 방침이다.
해상운송부터 터미널 운영, 보관, 내륙운송까지 연결하는 E2E(End-to-End) 통합 물류 서비스를 강화한다는 구상이다.
아울러 완성차 외에도 상용차·건설기계 등 하이앤헤비 화물과 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트 물류로 사업 범위를 넓히고 대서양 항로 사업도 확대할 계획이다.
현대글로비스 관계자는 "필라델피아를 미국 동부 물류 공급망의 핵심 허브로 발전시켜 나갈 계획"이라며 "이를 통해 고객사에 더욱 안정적이고 효율적인 통합 물류 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com