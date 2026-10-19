경북도 '농산물 유통 AI전환' 속도 붙는다...국비 69억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 19일 스마트 농산물 유통사업 국비 69억 원을 확보했다
- 김천 등 6개 시·군 APC에 AI 선별·로봇 자동화를 도입한다
- 농가 판로 확대와 고품질 농산물 공급 기반을 마련할 계획이다
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AI 선별·로봇 자동화 도입...농가 판로·소비자 신뢰 동시 강화
[김천·문경·영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권의 농산물 유통 AI 전환이 크게 앞당겨질 전망이다.
경북도는 농림축산식품부 '2027년 스마트 농산물 산지유통센터(APC) 지원 사업' 공모에서 전국 시·도 가운데 가장 많은 국비 69억 원을 확보했다고 19일 밝혔다. 이번 지원 사업 총사업비는 189억 원 규모이다.
경북도는 이번 공모에 선정됨에 따라 김천·문경·경산·영양·청도·성주 6개 시·군의 APC에 인공지능(AI) 선별과 로봇 자동화를 도입할 계획이다.
'스마트 APC'는 기존 선별·포장 방식을 넘어 AI와 빅데이터, 로봇 자동화 기술로 농산물 품질을 균일하게 판정하고 상품화 과정을 자동화하는 첨단 유통 시설이다. 이번 공모 선정으로 주요 주산지별 유통 인프라 전환에 속도를 내게 됐다.
경북도는 이번에 확보한 국비를 지역별 특성에 맞는 스마트 APC 전환에 투입한다. 생산 농가에는 안정적인 판로와 제값 보장을 지원하고, 소비자에게는 고품질·안전한 농산물 공급 기반을 마련할 계획이다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 "이번 전국 최다 국비 확보는 도와 시·군, 농협 및 생산 농업인들이 현장 맞춤형 공모를 위해 치밀하게 준비한 결과"라며 "AI와 데이터 기반의 스마트 유통 인프라를 조속히 안착시켜 경북 농산물의 시장 경쟁력을 극대화하고, 농업인이 체감할 수 있는 유통 혁신을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com