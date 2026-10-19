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전월세 불안에 '양도세 카드'...이형일 "임대아파트 공공 매각 땐 추가 감면 검토"

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  • 이형일 부총리는 16일 공공 매각 임대아파트의 양도세 추가감면을 검토했다
  • 정부는 임대사업자 매각난과 세입자 전월세 불안을 함께 줄이려 했다
  • 정부는 19일 일자리 양극화 대책과 국채 추가축소 여부도 검토했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16일 태국 방콕서 동행기자단 간담회 개최
조정대상지역 매입임대 대상...전월세 불안 대응
등록 자동말소 물량 6만3000호...매입 규모는 미정
양극화 대책 논의...최고가격제 유지·외환 안전망 강조

[방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 조정대상지역 매입임대아파트를 한국토지주택공사(LH) 등 공공부문에 팔아 공공 용도로 활용하는 경우 양도소득세를 추가로 깎아주는 방안을 검토한다. 임대사업자의 매각난을 덜어주는 동시에 매각 과정에서 커질 수 있는 세입자의 전월세 불안에도 대응하겠다는 취지다.

19일 재정경제부에 따르면 이형일 부총리 겸 재경부 장관은 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 구상을 밝혔다.

이형일 부총리 겸 재경부 장관이 지난 16일(현지시간) 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 동행 기자단과 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com

◆ 공공 매각 시 양도세 추가 감면...감면 폭·대상 기관은 미정

이 부총리는 조정대상지역 매입임대아파트와 관련해 "공공부문에 매각하고 공공 용도로 쓰게 된다면 추가적인 양도세 감면도 고민하고 있다"고 말했다.

검토 배경으로는 현장의 목소리를 들었다. 임대사업자가 아파트를 팔려고 해도 매수 수요가 충분하지 않아 거래가 잘 이뤄지지 않는다는 것이다. 매각 과정에서 세입자의 전월세 불안이 커질 수 있다는 점도 함께 짚었다.

앞서 정부는 지난달 29일 국무회의에서 조정대상지역 매입임대아파트에 대한 양도세 중과 배제 적용기한을 원칙적으로 내년 말까지로 정하는 시행령 개정안을 의결했다. 그동안 등록말소 이후에도 유지되던 특례에 처음으로 기한을 둔 것이다. 다만 의무임대기간이 남아 있거나 재건축·재개발이 진행 중인 경우 등에는 별도의 기한을 적용한다.

이번 구상은 이 같은 세제 개편으로 매물이 늘어날 것에 대비해 공공부문이 해당 주택을 사들이도록 유도하는 보완책 성격이다. 이 부총리는 공공 매입기관의 대표 사례로 한국토지주택공사(LH)를 꼽았지만 구체적인 기관 범위는 더 검토가 필요하다고 설명했다. 감면 수준과 시행 시기도 아직 제시하지 않았다.

서울의 아파트단지 모습 [사진=뉴스핌DB]

재경부 세제실에 따르면 조정대상지역 내 매입임대아파트의 2021~2026년 등록 자동말소 물량은 6만3000호다. 다만 이미 처분한 주택도 포함돼 있어 전체가 공공 매입 대상이 되는 것은 아니다. 실제 매입 가능한 물량은 향후 매입 조건과 사업모델 등에 따라 달라진다.

이 부총리는 부동산 세제 전반에 대해서는 11월 국회 소위원회 논의 과정에서 "합리적인 의견을 주면 충분히 검토할 생각이 있다"고 밝힌 바 있다.

◆ 일자리 중심 양극화 대책 논의...국채 발행 추가 축소 검토

양극화 대응에서는 주거·일자리·서민금융을 중심으로 추가 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

이 부총리는 "소득과 지역 간 격차, 대·중소기업 간 이동, 청년 문제가 일자리와 연결돼 있다"며 "일자리를 위해 더 많은 노력을 해야겠다는 생각"이라고 말했다.

관계부처가 대책을 논의하고 있지만 구체적인 사업과 재원, 발표 시점은 아직 정하지 않았다. 이 부총리는 "확대된 재정 여력이 있으니까 해볼 수 있는 것을 더 찾아보자는 데서 출발했다"며 "어떤 대책이 진짜 필요한 대책인지부터 먼저 생각하고 있다"고 설명했다.

2일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026 제대군인 취·창업 박람회'에서 구직자들이 채용 공고 게시판을 살펴보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

초과세수 활용과 관련해서는 이미 국채 발행을 5조원 줄였다며 추가 축소 여부는 국채시장 상황을 보면서 결정하겠다고 밝혔다.

나머지 재원을 미래대응기금으로 넘기는 방안은 관련 법안의 국회 통과를 전제로 설명했다. 다만 기금 적립과 양극화 대책의 재원 투입을 어떤 순서와 방식으로 연결할지는 정해지지 않았다고 덧붙였다.

◆ 석유 최고가격제 유지...통화스와프는 '외환 안전망'

석유 최고가격제는 중동전쟁 장기화와 국제유가 변동성을 고려해 유지하겠다는 입장을 재확인했다.

이 부총리는 "민생 부담을 감안해 유지를 결정했다"며 "향후 종료 여부는 호르무즈 해협 통항 상황 등 중동 정세를 지켜보며 판단해야 한다"고 설명했다.

이형일 부총리 겸 재경부 장관이 지난 16일(현지시간) 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 동행 기자단과 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com

한미 통화스와프(통화 맞교환)에 대해서는 "우리나라 외환시장의 든든한 안전망이라는 차원에서 의미 있고 필요한 부분"이라고 밝혔다.

그는 "지금 우리가 외환유동성이 없어서 힘드니까 스와프를 해달라는 것은 아니다"라며 한국 경제와 금융시장 규모에 걸맞은 안전망을 갖추는 차원에서 필요성을 강조했다.

jongwon3454@newspim.com

 

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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