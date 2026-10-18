이형일 부총리 "반도체 호황, 적어도 내년까지…"韓 경제 기초체력 견조"

17일 방콕서 CNBC 인터뷰...반도체 수급 격차 주목

반도체 비중 커 증시 등락 확대...경제 기초여건은 견조

올해 예상 웃도는 세수 전망...재정 여건 개선 기대

[방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 최근 반도체주 급락으로 업황 둔화 우려가 커진 가운데 "반도체 호황은 적어도 내년까지 이어질 것"이라고 전망했다. 증시 변동성과 별개로 한국 경제의 기초여건은 견조하며, 반도체 호황이 재정 여건 개선에도 힘을 보탤 것이라는 판단이다.

18일 미국 경제매체 CNBC에 따르면 이 부총리는 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 태국 방콕을 방문한 17일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 이 같은 견해를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 15일(현지시간) 태국 방콕에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.16 photo@newspim.com

이 부총리는 반도체 업황과 관련해 "현재로서는 적어도 내년까지 이 같은 성장세를 유지할 수 있다고 본다"고 말했다. 반도체 수요와 공급 간 격차가 여전히 크고, 공급 능력 역시 확대되는 과정에 있다는 점을 근거로 들었다.

이번 발언은 금리 인상 가능성과 중국 기업의 경쟁력 강화에 대한 우려로 국내외 반도체주가 일제히 하락한 가운데 나왔다. CNBC는 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업은 물론 엔비디아 등 미국 기업들도 최근 주가 하락의 영향을 받았다고 전했다.

이 부총리는 반도체 관련 종목이 올해 국내 증시의 변동성을 키운 주요 요인이라고 짚었다. 한국 경제에서 반도체 산업이 차지하는 비중이 다른 나라보다 큰 만큼 시장 등락 폭도 크게 나타난다는 설명이다.

다만 그는 이러한 주가 흐름과 별개로 한국 경제의 기초여건은 "견조하다"고 강조했다.

반도체 호황에 따른 세수 증가에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 이 부총리는 올해 세수가 정부의 당초 예상을 웃돌 것으로 내다보며, 반도체 호황이 한국의 재정 여건을 한층 탄탄하게 만드는 데 기여할 것이라고 밝혔다.

앞서 이 부총리는 지난 1일 취임 후 처음 주재한 경제관계장관회의에서도 수출 호조와 투자·소비·고용의 점진적 개선을 근거로 올해 3%대 성장과 1인당 국민소득 4만달러 달성이 가시화되고 있다고 진단한 바 있다.

jongwon3454@newspim.com