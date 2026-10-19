NH아문디 "'성장주도 코리아 펀드' 1년 수익률 85%…반도체 소부장 비중↑"

설정 1년 수익률 84.86%…"코스피 대비 17.23%p 초과 성과"

삼전닉스 비중 반도체 소부장으로…AI 밸류체인 내 종목 확장

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH-Amundi(아문디)자산운용의 '성장주도 코리아 펀드'가 출시 1년 만에 84.86%의 수익률을 기록하며 코스피 상승률을 17%포인트 이상 웃돈 것으로 나타났다.

반도체와 정보기술(IT) 하드웨어 중심의 투자 전략이 성과를 견인한 가운데 내년에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주에 집중됐던 투자 비중 일부를 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 옮길 계획이다.

NH아문디자산운용은 19일 서울 여의도 FKI타워에서 '성장주도 코리아 펀드 출시 1주년 기자간담회'를 열고 지난 1년간의 운용 성과와 향후 투자 전략을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 19일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '성장주도 코리아 펀드 출시 1주년 기자간담회'에서 신용인 부사장이 인삿말을 하고 있다. 2026.10.19 plum@newspim.com

성장주도 코리아 펀드는 지난해 10월 14일 설정된 액티브 주식형 펀드다. 인공지능(AI) 대전환(AX)과 친환경 대전환(GX), 자본시장 대전환(CX)을 국내 경제의 3대 성장 동력으로 선정하고 관련 산업을 주도하는 기업에 집중 투자한다.

이날 발제에 나선 최치현 NH아문디자산운용 주식운용2본부 차장은 "지난 14일 기준 펀드의 설정 이후 수익률은 84.86%로 같은 기간 코스피 상승률 67.63%를 17.23%포인트 웃돌았다"며 "연초 이후 수익률도 55.02%를 기록하며 코스피 대비 12.44%포인트 높은 성과를 냈다"고 전했다.

성장주도 코리아 펀드의 순자산 규모는 약 1300억원으로 집계됐다.

성과를 이끈 업종은 반도체와 IT하드웨어다. 최 차장은 "코스피 대비 초과 성과의 약 80%를 반도체와 IT하드웨어 업종에서 기록했다"며 "시장 쏠림이 강했던 가운데 보험·은행 등 금융과 플랫폼·소프트웨어 업종도 초과 성과에 기여했다"고 설명했다.

향후 운용 전략의 핵심은 반도체 산업 내 투자 대상 확대다. AI 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상되는 만큼 반도체 중심의 포트폴리오는 유지하되 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐던 비중 일부를 소부장 기업으로 분산할 방침이다.

최 차장은 "지난 1년간 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 추정치가 매월 20~30%씩 상향됐지만, 최근 2~3개월 동안에는 2027년 영업이익 추정치의 증가 폭이 0~1% 수준으로 둔화됐다"고 분석했다. 이에 따라 하반기 두 회사 비중 일부를 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 옮길 계획이라고 밝혔다.

반도체 소부장 기업은 내년부터 본격적인 설비투자 확대에 따른 수혜가 기대된다는 설명이다. 특히 기존 공정의 기술 고도화보다 신규 반도체 공장 증설 과정에서 발생하는 장비 수요에 주목했다.

최 차장은 내년 신규 생산시설 증설에 따른 수혜도 상대적으로 클 것으로 전망했다. 올해 늘어난 장비업체들의 수주잔고가 내년 매출 성장으로 이어질 가능성이 높다는 판단이다.

19일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '성장주도 코리아 펀드 출시 1주년 기자간담회'에서 최치현 NH아문디자산운용 주식운용2본부 차장이 지난 1년간의 운용 성과와 향후 투자 전략을 발표하고 있다. [사진=NH-Amundi자산운용]

삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 따른 후공정 외주화 가능성도 소부장 업종의 새로운 성장 요인으로 꼽았다. 삼성전자가 HBM 생산능력을 확대하는 과정에서 기존 범용 메모리의 후공정 물량을 외부 업체에 맡길 경우 관련 기업들의 수혜가 커질 수 있다.

IT하드웨어 업종에서는 반도체 패키징 기판에 대한 높은 투자 비중을 유지할 계획이다. 반도체 성능 향상에 따라 기판의 대형화와 고다층화가 진행되면서 기존 생산능력만으로는 수요를 충족하기 어려워질 수 있다는 판단에서다.

반도체 외 업종에서는 보험과 2차전지를 주목했다. 금융업은 고금리 환경에 대응하기 위한 투자 대상으로 활용하되 은행보다 보험 업종을 선호한다는 입장이다. 보험손익 개선과 해약환급준비금 규제 개편 가능성이 보험사의 주주환원 확대를 뒷받침할 수 있다는 이유다.

2차전지는 내년 실적 개선 가능성이 높은 업종으로 평가했다. 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 따른 출하량 증가와 전기차 판매 회복 가능성에 주목했다. 유럽의 현지 생산 지원 정책도 국내 배터리 기업의 시장점유율 회복에 긍정적으로 작용할 것으로 예상했다.

반면 조선·방산·원전 등 산업재 전반에 대해서는 투자 눈높이를 낮출 필요가 있다고 진단했다. 그동안 주가가 크게 오른 만큼 높은 기업가치를 정당화할 신규 수주가 뒷받침돼야 한다는 것이다. 다만 조선 엔진과 원전 관련 기업은 선별적으로 긍정적인 시각을 유지했다.

시장 변동성에 대비한 방어 전략도 병행한다. 고금리 장기화에 대응해 금융업종을 편입하고 국제유가와 천연가스 가격 상승에 따른 인플레이션 위험을 고려해 정유·가스 업종의 투자 비중을 높일 계획이다.

최 차장은 "AI 업종에 대한 의구심이 커졌지만 성장을 이끄는 AI에 대한 집중도를 낮출 구간은 아니라고 본다"며 "매크로 환경의 불확실성이 큰 만큼 금융과 에너지 업종으로 포트폴리오 변동성을 관리하겠다"고 말했다.

한편 성장주도 코리아 펀드는 별도의 벤치마크 대신 참조지수를 활용해 운용하는 상품이다. 시장 지수의 업종별 비중에 얽매이지 않고 운용사가 성장 가능성을 높게 평가하는 산업과 종목에 투자 비중을 탄력적으로 배분하는 방식이다.

plum@newspim.com