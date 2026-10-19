유유제약, 복합제형 기술 '유니캡' 개발…전립선 치료제에 적용

AI 핵심 요약beta
- 유유제약은 19일 복합제형 플랫폼 유니캡을 개발하고 상표 등록을 완료했다
- 유니캡은 정제·연질캡슐·펠렛을 하나의 경질캡슐에 통합하는 기술이다
- 유유제약은 전립선비대증 복합제를 개발해 2027년 하반기 출시할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 서로 다른 제형의 의약품을 하나의 캡슐에 담는 복합제형 플랫폼 기술 '유니캡(YUNICAP)'을 개발하고 특허청 상표 등록을 완료했다고 19일 밝혔다.
유니캡은 정제와 연질캡슐, 펠렛 등을 독립된 상태로 하나의 경질캡슐에 통합 충전하는 기술이다. 명칭은 유유(Yuyu), 통합(Uni), 폴리캡(Polycap)의 의미를 결합했다.
정제와 펠렛, 정제와 연질캡슐 등 다양한 조합을 구현할 수 있으며, 각 제형을 독립적으로 설계해 성분별 약물 방출 특성을 조절할 수 있다. 약물이 빠르게 방출되는 즉방형과 서서히 방출되는 서방형을 함께 구성하는 것도 가능하다.
성분 간 직접 접촉을 최소화해 물리·화학적 상호작용을 줄이고, 기존 단일제를 활용해 개발 기간과 제조공정 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 성분별 독립 분석이 가능해 함량 균일성 확인과 용출 시험의 부담도 줄일 수 있다.
유유제약은 제천공장에 유니캡 적용 제품을 생산할 수 있는 제조공정 구축을 마쳤다. 현재 두타스테리드 연질캡슐과 탐스로신 펠렛을 결합한 전립선비대증 치료 복합제를 개발 중이며, 2027년 하반기 출시를 목표로 한다. 서로 다른 제형을 하나의 경질캡슐에 담아 제형 안정성과 복약순응도를 높인다는 계획이다.
향후 만성질환 복합제와 산·습기에 민감한 성분의 조합, 개량신약 등으로 적용 범위를 넓힐 방침이다. 자체 제품 개발뿐 아니라 위·수탁 생산사업의 차별화 품목 확보에도 활용할 계획이다.
김경원 유유제약 중앙연구소장은 "유니캡은 다양한 제형 설계 및 복합제 개발에 활용 가능한 플랫폼 기술"이라며 "자체 개발한 폴리캡 기술의 가치를 선제적으로 보호하기 위해 개발 완료 직후 상표 출원을 진행했다"고 말했다.
sykim@newspim.com