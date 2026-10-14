유유제약, 美 캣콘 참가…고양이 영양제 브랜드 홍보

AI 핵심 요약beta
- 유유제약은 14일 미국 캣콘 2026에 아리스 퍼펙트로 참가했다
- 아리스 퍼펙트는 북미 출시 제품 2종을 현지 소비자에게 소개했다
- 유원상 대표는 고양이 애호가와 만나 브랜드 철학과 개발 방향을 알렸다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약의 고양이 영양제 브랜드 '아리스 퍼펙트'(Ari's Purrfect)가 미국 캘리포니아주 패서디나 컨벤션센터에서 열린 '캣콘 2026'에 참가했다고 14일 밝혔다.
아리스 퍼펙트는 단독 부스를 운영하며 올해 북미 시장에 출시한 '덴탈 바이츠'(Dental Bites)와 '오메가+멀티비타민 리커블'(Omega+Multivitamin Lickable) 등 제품 2종을 소개했다.
유원상 유유제약 대표이사도 현장 부스에서 고양이 애호가와 반려동물 업계 관계자들을 만나 제품 특징과 개발 방향을 알렸다.
캣콘은 고양이 관련 제품과 문화·콘텐츠를 소개하는 행사다. 전문가 강연과 인플루언서 만남, 체험 프로그램, 입양 행사 등을 운영한다. 2015년 처음 개최됐으며 누적 방문객은 10만명을 넘었다.
유 대표는 "아리스 퍼펙트는 고양이의 특성과 영양 요구를 우선으로 고려하는 고양이 전문 브랜드로, 'Feline First'라는 브랜드 철학을 바탕으로 제품을 개발하고 있다"며 "이번 캣콘 참가를 통해 미국 소비자와의 접점을 확대하고, 현지 시장에서의 브랜드 인지도와 신뢰도를 높였다"고 말했다.
sykim@newspim.com