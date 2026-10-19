11번가, 사업자 회원 전문관 오픈…매월 최대 6만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 19일 사업자 회원 전용 상품관 사업자플러스를 열었다
- 사업자플러스는 문구·공구·생활용품을 사업 목적별로 제안한다
- 사업자 회원은 구매 할인쿠폰과 견적서·증빙자료 발급을 이용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 중소상공인과 개인사업자 등 사업자 회원을 위한 상품 전문관 '사업자플러스'를 열었다고 19일 밝혔다.
사업자플러스는 판매 데이터를 바탕으로 사업자 회원이 자주 구매하는 문구·사무용품, 공구·안전용품, 생활·주방용품을 한곳에 모은 전문관이다. PC 화면 상단에서 바로 들어갈 수 있다.
사업자 회원에게는 매월 구매 금액에 따른 할인쿠폰 3종을 제공한다. 10만원 이상 구매하면 1만원, 30만원 이상이면 3만원, 60만원 이상이면 6만원을 할인받을 수 있다.
장바구니에 상품을 담으면 결제 전 견적서를 발급받을 수 있다. 결제 후에는 주문내역을 바탕으로 증빙자료를 일괄 발급받을 수 있도록 했다.
상품은 학용품·교구, 사무용품, 매장 운영 용품, 공구 등 사업 목적별로 나눠 제안한다. 유치원·학원 수업 준비용품과 요식업자용 주방용품, 온라인 판매자용 포장용품 기획전도 연결했다.
문구 브랜드 3M·아모스·모나미와 공구 브랜드 보쉬·디월트·스탠리의 스토어, 사무용품 전문몰 오피스존·오피스넥스도 전문관에서 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com