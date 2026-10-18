[준PO] '어제는 홈런 오늘은 안타' KIA, 1회부터 LG 상대 5점...타선 대폭발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 준플레이오프 2차전(준PO·5전3선승제)에서 LG 트윈스 선발 임찬규를 두들기며 1회 만에 5점을 얻었다.

KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 2차전에서 1회에만 5점을 뽑았다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈 주전 2루수 김선빈. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

KIA 이범호 감독은 이날 박정우(우익수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-하주석(유격수)-김호령(중견수) 순으로 타순을 구성했다.

1회부터 타선이 대폭발했다. 박정우가 헛스윙 삼진으로 물러났으나, 박재현이 포스트시즌 첫 안타를 신고한 이후 도루를 시도했다. LG 선발 임찬규는 1루가 비자 전날(17일) 준PO 1차전에서 홈런 2개를 기록한 김도영과 승부하지 않고 볼넷으로 내보냈다.

하지만 이후 타선이 대폭발했다. 카스트로가 우전 안타를 날리며 박재현을 홈으로 불러들였다. 그리고 주장 나성범이 2스트라이크 노볼 상황에서 떨어지는 커브를 퍼올려 오른쪽 담장까지 보내는 2루타를 만들며 2-0을 만들었다.

KIA 타선은 멈출 줄을 몰랐다. 김선빈 역시 임찬규의 시속 128km의 체인지업을 받아쳐 좌중간을 가르는 2타점 적시 2루타를 뽑았다.

이어 한준수가 중견수 박해민이 잡을 수 없는 큼지막한 장타를 날려 5-0을 만들었다. 후속타자 하주석까지 우전 안타를 뽑자, LG 벤치는 임찬규를 내리고 존 케네디를 투입했다. 이후 KIA는 2사 만루 찬스를 만들었지만, 박재현이 1루수 땅볼로 물러나며 이닝을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈 외국인 타자 해럴드 카스트로. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

KIA는 전날 적시타 없이 홈런 3개와 희생플라이 한 개를 묶어 5점을 뽑았다. 2회말 0-1로 뒤진 상황에서 카스트로의 동점 솔로 홈런이 터졌다. 이후 4회말 김도영이 역전 1점 홈런을 날렸다. 이후 김도영은 6회 희생플라이와 8회 쐐기 투런 홈런을 뽑으며 승리를 책임졌다.

KIA 타선은 전날 출루 측면에서 비교적 아쉬웠다. 슈퍼스타 김도영을 향한 의존도가 높은 모습이었다. 하지만 이날 1회부터 안타 6개와 볼넷 2개를 골라내는 집중력을 보여줬다.

KIA는 각종 준PO 기록을 갈아치웠다. 1회 준PO 한 이닝 최다 안타(6개), 준PO 한 이닝 연속 타자 안타(5개), 1회말 최다 득점(5) 타이기록을 작성했다.

전날 홈런을 앞세워 승리를 거뒀던 KIA가 이날은 안타와 출루를 통해 경기 시작과 함께 타선의 힘을 증명했다.

football1229@newspim.com