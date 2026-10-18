[준PO] 2차전 '홍창기 빼고 이재원 투입' LG, 박해민-송찬의 테이블세터로 타순 재편

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 첫판에서 빈타에 허덕였던 LG가 선발 라인업에 변화를 줬다. 부진했던 홍창기를 제외하고 장타력을 갖춘 이재원을 투입하는 동시에 1차전에서 홈런을 터뜨린 송찬의를 2번 타순으로 전진 배치했다.

LG는 18일 오후 2시 광주 기아챔피언스필드에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 준PO 2차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] LG의 이재원이 18일 열리는 준PO 2차전에서 6번 타자로 나선다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.18 wcn05002@newspim.com

이날 LG는 박해민(중견수)-송찬의(좌익수)-오스틴 딘(지명타자)-문정빈(1루수)-문보경(3루수)-이재원(우익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 임찬규다.

가장 눈에 띄는 변화는 리드오프 교체다. 1차전에서 1번 타자로 나섰던 홍창기가 선발 명단에서 빠졌다. 홍창기는 전날(17일) 3타수 1안타를 기록하기는 했지만 임팩트 있는 모습을 보여주지 못했다.

홍창기는 올 시즌 정규시즌에서도 타율 0.239로 기대에 미치지 못했다. 출루율은 0.375로 준수했지만, 포스트시즌 첫 경기에서는 장점인 출루 능력을 보여주지 못했다. 더욱이 이날 KIA 선발 아담 올러를 상대로도 정규시즌 타율 0.100에 그쳤다. 상대 전적에서도 뚜렷한 강점을 보여주지 못한 만큼 LG 염경엽 감독은 과감하게 변화를 선택했다.

홍창기를 대신해 1번 타순에 들어선 선수는 박해민이다. 박해민은 1차전에서 4타수 3안타를 기록하며 LG 타선에서 가장 좋은 타격감을 선보였다. 팀이 기록한 7안타 가운데 3개를 책임졌지만, 후속타가 터지지 않으면서 득점으로 연결되지는 못했다. 염 감독은 타격감이 가장 좋은 박해민을 선두에 배치해 경기 초반부터 출루 기회를 만들겠다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] LG의 홍창기가 18일 열리는 준PO 2차전 선발 라인업에서 제외됐다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.18 wcn05002@newspim.com

2번 타순에는 송찬의가 들어섰다. 전날 6번 타자로 출전했던 송찬의는 2회초 KIA 선발 제임스 네일의 스위퍼를 공략해 비거리 127m의 선제 솔로홈런을 터뜨렸다. 4타수 2안타(1홈런) 1타점을 기록하며 LG의 유일한 득점을 책임졌다. 박해민과 함께 1차전에서 멀티히트를 기록한 타자이기도 하다.

송찬의를 2번으로 전진 배치한 것은 단순히 타격감이 좋은 선수를 앞에 놓는 것 이상의 의미가 있다. 기존 홍창기-박해민으로 이어지는 테이블세터가 출루와 주루에 무게를 뒀다면, 박해민-송찬의 조합은 출루 능력에 장타력을 더한 구성이다.

박해민이 출루한 뒤 송찬의가 장타를 터뜨린다면 중심타선의 적시타 없이도 득점을 만들어낼 수 있다. 1차전에서 득점권 집중력 부족을 드러낸 LG로서는 공격적인 타순 조정이 필요한 상황이었다.

홍창기가 빠진 우익수 자리에는 이재원이 들어간다. 이재원은 이날 6번 타자 겸 우익수로 선발 출전한다. 올 시즌 정규시즌 60경기에서 타율 0.244, 9홈런, 27타점, 출루율 0.322, 장타율 0.512를 기록했다. 127타수에서 홈런 9개를 터뜨렸을 만큼 장타 생산 능력이 돋보인다. 타율은 높지 않지만 한 번의 스윙으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 타자다.

LG가 이재원을 선발로 기용한 배경에는 공격력 강화 의도가 깔려 있다. 1차전에서 LG는 7안타와 사사구 2개를 얻고도 송찬의의 솔로홈런으로 올린 1점이 유일한 득점이었다. 특히 오스틴·문정빈·문보경으로 이어지는 3~5번 타순이 11타수 1안타 무타점에 그치면서 득점 기회를 살리지 못했다.

염 감독은 1차전 종료 후 "중심타선에서 기회가 많이 걸렸는데 살리지 못했다. 결국 점수를 내야 이기는데, 기회를 살리지 못해서 어려운 경기가 됐다"라며 라인업 변화 가능성을 예고했다.

[서울=뉴스핌] LG의 박해민이 18일 열리는 준PO 2차전에서 1번 타자로 나선다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.18 wcn05002@newspim.com

다만 중심타선 자체는 그대로 유지했다. 오스틴이 3번, 문정빈이 4번, 문보경이 5번에 배치됐다. 중심타선의 반등을 기다리면서 그 앞뒤 타순을 조정해 득점력을 끌어올리겠다는 판단으로 풀이된다. 특히 문보경은 올 시즌 올러를 상대로 7타수 3안타(1홈런), 타율 0.429를 기록했다. 1차전에서는 4타수 무안타로 침묵했지만 상대 선발과의 맞대결에서는 좋은 기억을 갖고 있다.

반면 새롭게 선발에 합류한 이재원은 올러를 상대로 2타수 무안타, 2번으로 올라온 송찬의도 4타수 무안타를 기록했다. 표본은 적지만 두 선수 모두 올러에게 안타를 뽑아내지 못했다는 점은 변수다. LG가 상대 전적보다 최근 타격감과 장타력을 우선해 라인업을 구성했다는 점을 엿볼 수 있는 대목이다.

햄스트링 경직 증상을 겪고 있는 신민재는 이날도 선발 명단에서 제외됐다. 신민재는 지난 14일 두산과의 와일드카드 결정전에서 주루 도중 불편함을 느꼈고, 1차전에서도 선발로 나서지 못했다.

LG 선발 마운드에는 공동 다승왕 임찬규가 오른다. 임찬규는 올 시즌 31경기에서 169.2이닝을 소화하며 15승 7패, 평균자책점 4.46을 기록했다. 다만 KIA를 상대로는 2경기에서 승리 없이 1패, 평균자책점 6.23으로 고전했다.

LG는 17일 1차전에서 KIA에 1-5로 패했다. 2차전마저 내준다면 남은 3경기를 모두 승리해야 플레이오프에 진출할 수 있다. 홍창기를 제외하고 이재원을 투입한 변화, 박해민의 리드오프 기용, 송찬의의 2번 전진 배치가 효과를 발휘할지 주목된다. 결국 LG의 반격은 새롭게 구성한 테이블세터가 얼마나 많은 기회를 만들고, 중심타선이 이를 얼마나 득점으로 연결하느냐에 달렸다.

wcn05002@newspim.com