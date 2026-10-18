[준PO] 2차전 선발 포수 김태군 대신 한준수...KIA 이범호 감독 "올러와 호흡 고려"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 LG 트윈스와의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 2차전에서 선발 포수를 한준수로 내세운다. 선발투수 아담 올러와의 호흡과 상대 전적을 고려한 결정이다.

KIA 이범호 감독은 18일 오후 2시 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준PO 2차전에서 한준수를 포수, 7번타자로 내세웠다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈 포수 한준수. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

전날 1차전에서 5-1로 승리한 이 감독은 포수 교체를 선택했다. 올러가 한준수와 배터리를 이뤘을 때 LG를 상대로 더 좋은 성적을 거뒀다는 점이 영향을 미쳤다.

올러는 올 시즌 김태군보다 한준수와 더 많은 이닝을 소화했다. 김태군과는 67.1이닝을 소화하며 평균자책점 3.07을 기록했다. 한준수와는 110.2이닝을 소화하며 평균자책점 3.17을 남겼다.

평균자책점은 김태군과 호흡을 맞췄을 때 더 성적이 좋았지만, 한준수와 배터리를 이룬 이닝이 더 많음을 고려할 때 김태군 우위라고 단정할 수 없다.

특히 LG를 상대할 때 차이가 두드러진다. 올러는 올 시즌 LG전 5경기에서 30이닝을 소화하며 2승 1패 평균자책점 2.40을 기록했다. 이 중 한준수가 포수 마스크를 썼을 때는 3경기 18이닝 2승 무패, 평균자책점 0.50을 기록했다.

반면 김태군과 함께 했을 때는 2경기 12이닝 1패, 평균자책점 5.25로 좋지 않았다. 실제로 올러는 가장 최근 LG전 등판인 지난 5일 잠실 경기에서 김태군과 배터리를 이뤄 6이닝 4실점을 기록했다.

이 감독은 경기 전 기자회견에서 "선발 싸움이 가장 중요하다고 보는데, 올러가 정규시즌 마지막 LG전 등판 때 썩 좋지 않았다"며 "당시 포수가 김태군이었는데, 이전에 한준수와 호흡을 맞췄을 때 성적이 더 좋았다. 그런 점에서 심리적으로 안정감을 가질 수 있다고 봤다"고 설명했다.

이어 "선수마다 그 투수에게 강했던 부분을 확인한다"며 "주전이 무조건 나가는 야구가 아니라 상대에게 강한 선수가 있으면 그 선수를 활용해야 한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] KIA 올러(오른쪽)와 한준수가 지난 4월 24일 광주 롯데전에서 완봉승을 합작했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

올러는 올 시즌 한 차례 완봉승을 거둔 바 있다. 지난 4월 24일 롯데 자이언츠를 상대로 9이닝 11탈삼진 완봉승을 거뒀다. 당시에도 올러는 한준수와 호흡을 맞췄다.

KIA가 1차전 승리에 이어 2연승을 노리는 가운데 한준수와 올러의 배터리 호흡이 2차전 승부의 주요 변수로 떠올랐다.

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