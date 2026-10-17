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[MLB] 클리블랜드-탬파베이 ALCS 4차전, 우천순연…휴식일 없이 경기 치른다

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  • MLB는 17일 클리블랜드와 탬파베이의 ALCS 4차전을 우천 순연했다
  • 두 팀의 4차전은 18일, 5차전은 19일로 하루씩 연기됐다
  • 클리블랜드는 2승 1패로 앞서며 10년 만의 월드시리즈 진출을 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 클리블랜드와 탬파베이의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4선승제) 4차전이 우천 순연됐다.

MLB는 17일(한국시간) "미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열릴 예정이던 ALCS 클리블랜드-탬파베이 4차전을 우천 순연됐다"고 밝혔다. 두 팀의 4차전은 오는 18일에 펼쳐진다.

[미국 오하이오 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 미국 메이저리그(MLB) 클리블랜드와 탬파베이의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 4차전이 17일 미국 오하이오주 프로그레시브 필드에서 열릴 예정이었지만 우천순연됐다. 2026.10.17 willowdy@newspim.com

아울러 같은 장소에서 열리는 5차전도 하루 연기된 19일에 진행한다.

4차전 연기 때문에 두 팀은 휴식일 없이 강행군을 치르게 됐다. 탬파베이 홈구장인 트로피카나필드에서 열리는 6, 7차전은 예정대로 20, 21일 열린다. 폐쇄형 돔구장인 만큼 날씨 영향을 받지 않는다.

아메리칸 챔피언십 시리즈는 지난 13일부터 시작됐다. 1차전에서는 탬파베이가 선취점을 기록했지만, 클리블랜드가 8회 네이트 로우의 2타점 적시타로 역전에 성공했다. 이후 9회에 클리블랜드는 3점을 추가해 7-3으로 승리했다.

14일 같은 장소에서 열린 2차전에서는 탬파베이 선발 프레디 페랄타의 6이닝 4피안타 2사사구 6탈삼진 무실점 호투와 4회 클리블랜드 실책으로 탬파베이가 3-1 승리를 챙겼다.

[미국 오하이오 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구리그(MLB) 클리블랜드 선수단이 지난 16일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열린 앰파베이와 2026 MLB 아메리칸리그 챔피언십 시리즈 3차전에서 3-2 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.10.17 willowdy@newspim.com

16일 클리블랜드 홈구장인 프로그레시브 필드에서 열린 3차전에서는 선취점을 기록했지만 이후 실점을 허용한 클리블랜드가 5회 2점 홈런으로 3-2 재역전했다. 클리블랜드는 2승 1패로 우위를 점하고 있다. 

클리블랜드는 2승을 추가하면, 2016년 이후 10년 만에 월드시리즈 무대를 밟는다. 클리블랜드는 지난 1948년 이후 우승을 차지하지 못했다. 2016년 월드시리즈에서 시카고 컵스에 패해 최장 기간 우승을 못한 팀이라는 불명예를 떠안게 됐다.

반면 1승 뒤진 탬파베이는 3승을 추가해야 2020년 이후 6년 만에 월드시리즈 진출에 성공한다. 지난 1998년 창단 후 아직 월드시리즈 우승 경험이 없다. 2008년에는 보스턴 상대 4승 3패, 2020년에는 휴스턴 상대로 4승 3패로 ALCS 우승 경험을 가지고 있다.

한편 ALCS 승자는 월드시리즈에서 밀워키 브루어스와 우승을 다툰다. 밀워키는 지난 16일 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 LA 다저스에 4전 전승을 거두고 1982년 이후 44년 만의 월드시리즈에 진출했다.

willowdy@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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