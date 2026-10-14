[MLB] 탬파베이, ALCS 2차전 클리블랜드에 3-1...반격의 1승

AI 핵심 요약beta
- 탬파베이는 14일 클리블랜드를 3-1로 꺾었다
- 페랄타가 6이닝 무실점 호투로 승리를 이끌었다
- 탬파베이는 시리즈 전적을 1승1패로 맞췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 창단 세 번째 월드시리즈 진출에 도전하는 탬파베이 레이스가 마운드의 힘을 앞세워 반격에 성공했다.
탬파베이는 14일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 2차전에서 클리블랜드 가디언스에 3-1로 승리했다. 지난 1차전 패배를 딛고 일어선 탬파베이는 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞췄다.
팽팽하던 0의 균형은 4회말에 깨졌다. 탬파베이는 선두 타자 주니어 카미네로의 볼넷과 2사 후 챈들러 심슨의 안타로 1, 3루 기회를 잡았다. 이어 벤 윌리엄슨의 타구가 3루수 호세 라미레스의 다리 사이로 빠지는 치명적인 실책으로 연결되면서 3루 주자 빅터 메사 주니어가 홈을 밟았다. 탬파베이는 기세를 올려 2사 2, 3루에서 리암 힉스의 2타점 적시타로 3-0까지 달아났다.
마운드에서는 선발투수 프레디 페랄타의 호투가 빛났다. 페랄타는 6이닝 동안 4피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 클리블랜드 타선을 완전히 봉쇄했다. 5회 2사 1, 2루 위기에서 조 아델을 중견수 뜬공으로 돌려세우며 실점 없이 임무를 마쳤다.
클리블랜드는 페랄타가 내려간 7회초 반격에 나섰다. 패트릭 베일리의 볼넷과 스티븐 콴의 안타로 만든 2사 1, 2루 기회에서 체이스 드라우터가 적시 2루타를 터뜨려 1점을 추격했다. 하지만 이어진 2사 2, 3루 기회에서 조 아델이 삼진으로 물러나며 추가 점수를 내지 못했다.
탬파베이는 8회 이언 시모어의 호투에 이어 9회 구원 등판한 마무리 브라이언 베이커가 클리블랜드 타선을 삼자범퇴로 깔끔하게 요리하며 3-1 승리를 지켰다.
두 팀은 16일 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드로 장소를 옮겨 3차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com