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[MLB] 클리블랜드, 화이트삭스 꺾고 2연패 후 적지 2연승

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  • 클리블랜드가 9일 화이트삭스를 9-5로 꺾고 ALDS를 2승2패로 돌렸다.
  • 호세 라미레스가 역전 투런포를 쏘며 6회 대량 득점의 신호탄을 쐈다.
  • 두 팀은 11일 최종 5차전에서 ALCS 진출팀을 가린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ALDS 4차전서 9-5 완승...11일 운명의 5차전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 클리블랜드 가디언스가 2연패 뒤 원정 2연승을 거두며 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3승제)를 최종전으로 끌고 갔다. 호세 라미레스의 역전 투런포와 6회 집중타가 승부를 갈랐다. KBO리그 20승 투수 출신 에릭 페디의 분전에도 시카고 화이트삭스는 챔피언십시리즈(ALCS) 진출을 확정하지 못했다.

클리블랜드는 9일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 ALDS 4차전에서 화이트삭스를 9-5로 꺾었다. 홈에서 열린 1·2차전을 내준 클리블랜드는 적지에서 3·4차전을 잇달아 잡았다. 시리즈 전적은 2승 2패가 됐다.

간판타자 라미레스가 해결사로 나섰다. 2번 타자 3루수로 선발 출전한 그는 5타수 2안타 1홈런 3타점 2득점을 기록했다. 패트릭 베일리도 솔로홈런과 적시타로 2타점을 올리며 역전승에 힘을 보탰다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=클리블랜드 호세 라미레스가 9일(한국시간) 2026 메이저리그 포스트시즌 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 4차전 5회 역전 투런포를 날리고 있다. 2026.10.9 psoq1337@newspim.com

경기 초반 주도권은 화이트삭스가 잡았다. 클리블랜드는 1회초 2사 만루 기회를 살리지 못했다. 3회말에는 무라카미 무네타카의 밀어내기 볼넷과 샘 안토나치의 우익수 희생플라이로 2점을 먼저 내줬다.

클리블랜드는 5회초 홈런 두 방으로 경기를 뒤집었다. 선두타자 베일리가 에릭 페디를 상대로 우월 솔로홈런을 터뜨렸다. 이어 조던 힉스가 마운드에 오르자 라미레스가 우중간 담장을 넘기는 투런포를 쏘아 올렸다. 단숨에 3-2 역전이었다.

화이트삭스도 곧바로 반격했다. 5회말 1사 만루에서 안토나치가 몸에 맞는 공으로 밀어내기 타점을 올렸다. 이어 브렌턴 도일의 희생플라이까지 나오면서 4-3으로 재역전했다.

승부는 6회초 갈렸다. 클리블랜드는 안타 5개와 사사구 3개를 묶어 6점을 뽑았다. 앙헬 마르티네스가 몸에 맞는 공으로 출루한 뒤 도루로 2루를 밟았다. 트래비스 바자나가 우익수 방면 적시 2루타로 동점을 만들었고 베일리가 좌전 적시타를 때려 5-4로 다시 앞섰다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=클리블랜드 패트릭 베일리가 9일(한국시간) 2026 메이저리그 포스트시즌 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 4차전 5회 추격의 솔로포를 때리고 베이스를 돌고 있다. 2026.10.9 psoq1337@newspim.com

이후 브라이언 로키오와 스티븐 콴의 볼넷으로 만루 기회를 이어갔다. 라미레스와 체이스 드라우터, 조 아델이 세 타자 연속 적시타를 터뜨렸다. 클리블랜드는 9-4까지 달아나며 승기를 잡았다.

화이트삭스는 9회말 미겔 바르가스의 좌월 솔로홈런으로 추격했다. 이어 무사 1·2루 기회까지 만들었지만 추가 득점에는 실패했다. 클리블랜드는 9-5 승리를 지켰다.

클리블랜드 마운드는 선발 파커 메식이 2.1이닝 2실점으로 일찍 물러난 뒤 불펜을 총동원했다. 숀 암스트롱과 태너 바이비, 팀 헤린 등이 이어 던졌고, 여러 투수가 잇달아 마운드에 오르는 상황에서도 리드를 지켰다.

화이트삭스는 선발 헤이건 스미스를 1회 2사 만루 위기에서 내리는 강수를 뒀다. 구원 등판한 페디는 3.2이닝 동안 3피안타 1피홈런 1볼넷 1탈삼진 2실점을 기록했다. 5회초 라미레스에게 역전 투런포를 허용한 뒤 마운드를 내려갔다. 페디의 호투에도 불펜이 6회 대량 실점을 막지 못하면서 승리를 놓쳤다.

두 팀은 11일 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브필드에서 최종 5차전을 치른다. 승자는 탬파베이 레이스와 ALCS에서 맞붙는다. 탬파베이는 뉴욕 양키스를 3연승으로 제압하고 먼저 챔피언십시리즈에 올랐다.

psoq1337@newspim.com

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