넥슨 '마비노기', 애니메이션 '고깔모자의 아틀리에'와 협업

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 16일 ‘마비노기’와 ‘고깔모자의 아틀리에’ 협업을 시작했다
- 협업은 11월 12일까지 4주간 진행되며 캐릭터와 스토리를 선보인다
- 퀘스트와 미니게임으로 의상·뷰티 쿠폰 등 보상을 교환할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
애니메이션 캐릭터 의상·미니어처 등 협업 아이템 선보여
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기'에서 인기 애니메이션 '고깔모자의 아틀리에'와 협업 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
이번 협업은 오는 11월 12일 점검 전까지 4주간 진행되며, 애니메이션 등장인물들이 마비노기 세계관에 등장한다.
'고깔모자의 아틀리에'는 마법사를 동경하던 소녀 '코코'가 마법사 견습생으로 성장하는 과정을 그린 판타지 애니메이션이다. 지난 4월 넷플릭스를 통해 전 세계 동시 방영됐으며, 국내 넷플릭스 TOP 10 시리즈에 오른 바 있다.
협업 기간에는 애니메이션 등장인물들이 낯선 힘에 이끌려 마비노기 세계에 도착하는 스토리 퀘스트가 매주 순차적으로 공개된다. 이용자는 '코코', '키프리', '애거트', '테티아', '리체' 등 주요 캐릭터와 함께 이야기를 진행할 수 있다.
첫 주 스토리 퀘스트를 완료하면 애니메이션의 명장면을 재현한 '키프리의 구출 의자' 아이템을 지급한다.
이용자가 원하는 과제를 선택해 수행하는 일일 퀘스트와 이벤트 재화를 획득할 수 있는 '에린마블'도 운영한다. 이벤트 기간에는 다양한 능력치 강화 효과를 제공하며, 애니메이션 캐릭터를 기반으로 한 '미니어처 강화' 콘텐츠도 선보인다.
미니어처는 이용자가 외형과 능력치를 선택해 강화할 수 있으며, 게임 내 낭만 농장에 설치하면 능력치가 향상된다.
이벤트 참여로 획득한 포인트는 협업 의상 세트와 헤어·눈 뷰티 쿠폰, 낭만 농장 설치물, 타이틀, 대미지 스킨 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.
이와 함께 애니메이션 등장인물을 기반으로 제작한 의상 세트와 무기 외형 주문서, 스킬 이펙트 변경 카드, 정령 형상 변환 리큐르 등 협업 상품도 판매한다.
flurry327@newspim.com