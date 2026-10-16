카카오, 톡딜 소상공인 대상 'TOPS 네트워킹 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 15일 톡딜 입점 소상공인 네트워킹 데이를 개최했다
- 카카오는 식품 소상공인 300곳에 교육·컨설팅을 지원했다
- 우수 판매자 60곳에는 판매·마케팅 지원을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 카카오가 톡딜 입점 소상공인의 이커머스 역량 강화와 성장을 지원한다.
카카오가 15일 경기 성남시 카카오 판교아지트에서 톡딜 입점 소상공인 대상 '2026 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS) 카카오 네트워킹 데이'를 개최했다고 16일 밝혔다. TOPS 2단계에 진출한 소상공인 판매자들의 성장 노하우를 공유하고 교류할 수 있도록 지원했다.
이 행사는 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원과 함께 진행하는 '2026년 TOPS'의 일환이다. 카카오는 올해 톡딜에 입점한 식품 분야 소상공인 300곳을 대상으로 교육과 컨설팅, 판매·마케팅 지원을 단계별로 추진 중이다.
1단계에서는 300곳을 대상으로 이커머스 관련 공통 교육과 1대1 컨설팅을 진행했다. 우수 판매자 60곳을 2단계 지원 대상으로 선정해 톡딜 단독딜과 기획전, 카카오모먼트 광고 캐시 등 판매와 마케팅 활동을 지원하고 있다.
이번 행사에서는 이커머스 전문가와 우수 판매자들이 성장 경험과 노하우를 공유했다. 김민영 전 W컨셉 마케팅 CMO는 변화하는 이커머스 트렌드와 마케팅 전략을 소개했고, 지난해 TOPS 우수 판매자인 '농부창고'는 로컬 브랜드 성장 사례를, 송현숙 노노스 대표는 K-푸드 트렌드와 해외 마케팅 전략을 각각 공유했다.
판매자 간 교류를 위한 네트워킹 세션도 운영했다. ▲상품·브랜드 개발 ▲SNS·콘텐츠 마케팅 ▲고객·단골 관리 ▲협업·콜라보 등 사업 관심 분야를 중심으로 판매자들이 각자의 경험과 노하우를 나눌 수 있도록 했다.
카카오 커머스 관계자는 "TOPS에 참여한 소상공인들이 이커머스 역량을 높이고 서로의 경험과 노하우를 나누며 함께 성장할 수 있도록 이번 자리를 마련했다"며 "앞으로도 톡딜 입점 소상공인의 경쟁력과 지속적인 성장을 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 이어갈 것"이라고 말했다.