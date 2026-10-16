[NBA] 샌안토니오, 단장 50%가 우승 예상...웸반야마 MVP 지지율 77%

AI 핵심 요약beta
- 30개 구단 단장들은 16일 샌안토니오를 새 시즌 우승 후보로 꼽았다
- 웸반야마는 MVP 예상 77%와 영입 선호 93%로 압도적 지지를 받았다
- 샌안토니오 신인 딜런 하퍼는 기량 발전이 가장 클 선수로 선정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로농구(NBA) 30개 구단 단장들이 2026~2027시즌 가장 강력한 우승 후보로 샌안토니오를 꼽았다. 샌안토니오의 간판스타 빅터 웸반야마는 최우수선수(MVP) 예상 투표에서 압도적인 지지를 받았다.
16일(한국시간) ESPN과 AFP통신 등 여러 외신에 따르면 NBA 사무국이 30개 구단 단장을 대상으로 실시한 연례 설문조사에서 샌안토니오는 50%의 득표율로 우승 후보 1위에 올랐다. 오클라호마시티가 43%로 뒤를 이었다.
지난 시즌 NBA 파이널에 진출했지만 뉴욕 닉스에 패해 준우승에 머물렀던 샌안토니오는 새 시즌 정상에 오를 가능성이 가장 높은 팀으로 평가받았다.
샌안토니오의 중심에는 웸반야마가 있다. 웸반야마는 새 시즌 MVP 예상 투표에서 77%의 지지를 받으며 니콜라 요키치(덴버·10%)와 앤서니 에드워즈(미네소타·7%)를 크게 따돌렸다.
특히 '새로운 구단을 창단한다면 가장 먼저 영입하고 싶은 선수'를 묻는 질문에서는 무려 93%의 표를 얻었다. 사실상 모든 구단이 웸반야마를 팀의 미래를 책임질 선수로 평가한 셈이다.
웸반야마는 상대 감독에게 가장 많은 전술적 변화를 요구하는 선수, 최고의 해외 선수, 가장 다재다능한 선수 부문에서도 높은 평가를 받았다.
샌안토니오의 또 다른 기대주 딜런 하퍼도 주목받았다. 2025년 신인드래프트 전체 2순위로 지명된 하퍼는 새 시즌 기량이 가장 크게 발전할 선수로 선정됐다.
포지션별 최고 선수도 공개됐다. 포인트가드에서는 샤이 길저스알렉산더(오클라호마시티), 슈팅가드에서는 에드워즈가 가장 많은 표를 받았다.
스몰포워드는 루카 돈치치(LA 레이커스), 파워포워드는 야니스 아데토쿤보(마이애미), 센터는 요키치가 각각 최고의 선수로 꼽혔다.
가장 재미있는 경기를 펼치는 팀으로는 미네소타와 샌안토니오가 각각 30%의 득표율로 공동 1위에 올랐다.
오프시즌 선수 영입 평가에서는 르브론 제임스와 제일런 브라운을 영입한 필라델피아가 가장 높은 평가를 받았다.
wcn05002@newspim.com