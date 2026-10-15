[프로야구] KBO, 야구장 인증제도 표준화 연구 용역 입찰

AI 핵심 요약beta
- KBO는 15일 프로야구장 시설·안전 기준 표준화 용역 입찰을 실시했다
- 연구를 통해 경기장별 시설 규격과 필수 기준을 마련한다
- KBO는 연구 결과로 신축·개보수용 인증제도 매뉴얼을 개발한다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 프로야구 경기장의 시설과 안전 기준을 표준화하기 위한 연구 용역 입찰을 실시한다.
KBO는 15일 '야구장 인증제도 표준화 지침 제시' 연구 용역 수행 업체를 선정하기 위한 입찰을 진행한다고 밝혔다.
이번 연구는 KBO리그와 퓨처스리그 경기장을 대상으로 그라운드와 관람시설, 선수 훈련시설 및 부대시설 등의 적정 규격과 필수 구비 기준을 마련하기 위해 추진된다. 선수 안전과 관람환경 개선을 위한 정량화된 세부 평가 기준도 함께 정립할 계획이다.
KBO는 연구 결과를 바탕으로 정부와 지방자치단체, 구단, 민간 설계·건설업체 등이 야구장 신축과 개·보수, 유지관리에 활용할 수 있는 표준 인증제도 매뉴얼을 개발할 예정이다.
이번 사업은 문화체육관광부 주최단체지원금으로 진행되며, 입찰을 통해 선정되는 업체는 야구장 인증기준 전반에 대한 매뉴얼 구축 업무를 맡는다.
입찰 참여를 원하는 업체는 조달청 나라장터의 공고를 확인한 뒤 제안서 등 관련 서류를 준비해 오는 11월 30일 오후 3시까지 KBO 본사 대외협력팀에 방문 제출해야 한다. 이메일과 우편, 팩스 접수는 받지 않는다.
football1229@newspim.com