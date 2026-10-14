컴투스 야구게임 이용자 64%, KBO 우승팀으로 'KT 위즈' 선택

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 14일 야구게임 이용자 설문에서 KT 위즈가 우승팀 1위를 차지했다고 밝혔다.
- KT 위즈는 64% 지지를 얻었고 삼성 라이온즈는 24%로 뒤를 이었다.
- 컴투스는 포스트시즌을 맞아 게임 3종에서 다양한 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포스트시즌 맞아 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 자사 모바일 야구게임 이용자를 대상으로 '2026 KBO 포스트시즌' 우승팀 예측 설문조사를 진행한 결과, KT 위즈가 64%의 지지를 얻어 1위를 차지했다고 14일 밝혔다.
이번 설문은 '컴투스프로야구2026', '컴투스프로야구V26', '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026' 등 야구게임 3종의 공식 카페와 커뮤니티에서 진행됐다.
설문 결과 KT 위즈가 전체 응답자의 64%를 차지하며 가장 유력한 우승 후보로 꼽혔다. 컴투스는 KT 위즈의 탄탄한 선발진과 안정적인 경기 운영에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석했다.
삼성 라이온즈는 24%로 2위를 기록했다. 이어 KIA 타이거즈(6%), LG 트윈스(4%), 두산 베어스(2%) 순으로 나타났다.
컴투스는 포스트시즌을 맞아 게임별 이벤트도 진행한다. '컴투스프로야구2026'에서는 이용자가 선수 영입과 구단 발전 중 원하는 목표를 선택해 미션을 완료하면 성장 아이템과 최고 등급 상승권 등을 제공하는 '로드 투 빅토리' 이벤트를 운영한다.
'컴투스프로야구V26'에서는 특별 출석 체크와 이벤트 스카우트를 통해 아이템을 지급한다. '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서는 최우수 선수 예측 이벤트를 진행해 참여 및 정답 보상을 제공한다.
컴투스는 앞으로도 KBO 리그를 기반으로 한 콘텐츠와 이벤트를 지속적으로 선보일 계획이다.
flurry327@newspim.com