[프로야구] KBO·문체부·경찰청, 잠실서 암표 근절 합동 캠페인

AI 핵심 요약beta
- KBO가 14일 잠실야구장에서 암표 근절 합동 캠페인을 진행했다
- KBO·문체부·경찰청은 개정 제도와 정식 티켓 구매법을 안내했다
- KBO는 포스트시즌 홍보와 경찰 현장 단속으로 암표 근절에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 문화체육관광부, 경찰청과 함께 프로야구 암표 근절을 위한 합동 캠페인을 진행했다.
KBO는 지난 14일 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 와일드카드 결정 1차전이 열린 서울 잠실야구장에서 암표 근절 캠페인을 실시했다.
전날 행사에는 허구연 KBO 총재와 조계현 전력강화위원장, 문체부·경찰청 관계자 등이 참석했다.
이번 캠페인은 지난 8월 28일부터 시행된 국민체육진흥법 시행령 개정안에 따라 강화된 암표 근절 제도를 알리고 공정한 스포츠 관람 문화를 조성하기 위해 마련됐다.
참석자들은 현장을 찾은 팬들에게 개정된 암표 관련 제도와 정식 입장권 구매 방법 등을 안내했다.
허 총재는 "개정된 암표 근절 제도가 현장에 잘 정착될 수 있도록 문화체육관광부, 경찰청과 함께 홍보와 단속에 힘쓰겠다"며 "모든 팬이 정당한 방법으로 입장권을 구매하고 경기를 즐길 수 있는 관람 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
KBO는 이번 포스트시즌 기간 경기장 외부에 홍보 부스를 운영하고 암표 근절 홍보 이미지가 담긴 핫팩 등을 배포할 예정이다.
경찰청도 경기장에 경찰 인력을 배치해 암표 관련 현장 단속과 예방 활동을 병행할 계획이다.
football1229@newspim.com