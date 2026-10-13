[프로야구] '김도영·곽빈 등 14명 경쟁' KBO MVP 후보 확정…신인왕 후보는 9명

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 KBO리그를 빛낸 최우수선수(MVP)와 신인왕 후보가 확정됐다. 홈런왕 김도영(KIA)과 평균자책점·탈삼진 2관왕 곽빈(두산) 등 14명이 MVP를 놓고 경쟁한다.

한국야구위원회(KBO)는 13일 한국야구기자회와 공동으로 선정한 2026 신한 SOL KBO리그 MVP 및 신인상 후보를 발표했다. MVP 후보는 투수와 야수 각각 7명씩 총 14명이다.

[서울=뉴스핌] 2026시즌 투타에서 최고의 활약을 보인 두산의 곽빈(왼쪽)과 KIA의 김도영. [사진 = 두산 베어스, KIA 타이거즈] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

투수 부문에서는 평균자책점 2.27과 탈삼진 197개로 두 부문 1위를 차지한 곽빈이 이름을 올렸다. 공동 다승왕에 오른 임찬규(LG)와 고영표(KT)도 후보에 포함됐다. 두 선수는 나란히 15승을 수확했다.

이 밖에 승률 1위(0.769) 소형준(KT), 홀드왕(25개) 스기모토(KT), 세이브왕(35개) 김재윤(삼성), 전반기 다승과 평균자책점 부문에서 돌풍을 일으킨 최민석(두산)도 MVP에 도전한다.

야수 부문에서는 45홈런으로 홈런왕과 장타율 1위를 차지한 김도영이 유력 후보로 꼽힌다. 타점왕 샘 힐리어드(KT)와 오스틴 딘(LG)도 경쟁에 나선다.

[서울=뉴스핌] 2026시즌 MVP 야수 후보. [사진 = KBO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

단일 시즌 최다 안타 신기록인 211안타를 작성한 빅터 레이예스(롯데), 타율 0.371로 타격왕에 오른 구자욱(삼성), 도루왕 황성빈(롯데·55개), 최원준(KT)까지 총 7명이 야수 후보로 선정됐다.

생애 한 번뿐인 신인왕을 놓고는 9명이 경쟁한다. 투수에서는 우강훈(LG), 김민준(SSG), 장찬희(삼성), 박정민(롯데), 김태형(KIA), 박준현(키움) 등 6명이 후보에 올랐다.

야수에서는 문정빈(LG), 허인서(한화), 류현인(KT) 등 3명이 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 2026시즌 MVP 투수 후보. [사진 = KBO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

신인상 후보 자격은 2026년 입단 선수 또는 2021~2025년 입단 선수 중 올해 이전까지 누적 기록이 투수 30이닝, 타자 60타석을 넘지 않은 선수에게 주어진다. 해외 프로야구 경력이 있는 선수는 제외된다.

지난해 신설된 감독상은 10개 구단 감독 전원이 후보에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 2026시즌 신인왕 후보. [사진 = KBO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

투표는 13일부터 진행된다. 한국야구기자회 회원사와 각 지역 언론사 소속 취재기자들이 참여하며, 가장 많은 표를 얻은 후보가 수상자로 선정된다.

MVP와 신인상, 감독상 수상자는 오는 11월 KBO 시상식에서 발표된다. MVP 수상자에게는 트로피와 함께 기아 전기차 '더 기아 EV5'가 부상으로 주어진다.

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