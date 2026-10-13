전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.13 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] 'LG 마무리' 손주영, 목 담 증세로 WC 엔트리 제외...두산은 박준순 이탈

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LG는 13일 손주영을 제외한 와일드카드 엔트리를 발표했다
  • 손주영·김진성 등 핵심 불펜 이탈로 LG가 위기에 놓였다
  • LG는 14일 잠실에서 두산과 와일드카드 1차전을 치른다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 정규시즌 마지막 경기에서 3위 도약에 실패한 LG가 마무리 투수 손주영마저 잃었다. 핵심 불펜 자원들의 잇따른 이탈로 가을야구 첫 관문부터 어려운 승부를 펼치게 됐다.

LG는 13일 구단 SNS를 통해 2026 신한 SOL KBO리그 와일드카드(WC) 결정전 출전 선수 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] LG의 마무리 투수 손주영. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

정규시즌 4위 LG는 14일 서울 잠실구장에서 5위 두산과 WC 결정 1차전을 치른다. LG는 투수 13명, 포수 2명, 내야수 9명, 외야수 6명으로 엔트리를 구성했다.

가장 눈에 띄는 부분은 마무리 손주영의 제외다. 손주영은 올 시즌 47경기에 등판해 50.1이닝을 소화하며 1승 2패 31세이브, 평균자책점 3.22를 기록했다. 기존 마무리 유영찬이 지난 5월 오른쪽 팔꿈치 수술로 시즌을 마감하자 선발에서 마무리로 보직을 변경했고, 31세이브를 수확하며 LG의 뒷문을 책임졌다.

그러나 시즌 막판 부진에 빠졌다. 9월 이후 14경기에서 평균자책점 6.08을 기록했고, 10월 4경기에서는 3.2이닝 동안 5실점하며 흔들렸다. 여기에 목 담 증세까지 겹쳤다. 손주영은 목을 제대로 돌리기 어려울 정도로 상태가 좋지 않아 지난 12일 KIA와의 정규시즌 최종전에도 출전하지 못했다.

당시 LG 염경엽 감독은 "손주영이 목에 담이 왔다고 해서 올려보냈다. 치료를 빨리 하는 게 나을 것 같다"라며 "그저께는 문제없었는데 자고 일어나서 목이 안 돌아간다고 하더라. 부상은 예고 없이 오니까"라고 설명했다.

결국 손주영은 정상 컨디션을 회복하지 못한 채 WC 엔트리에서 제외됐다. LG의 고민은 여기서 끝나지 않는다. 유영찬에 이어 베테랑 김진성도 어깨 부상으로 전력에서 이탈했다. 지난 9월 미국 생활을 마치고 3년 만에 복귀한 고우석은 포스트시즌 선수 등록 기한을 넘겨 출전할 수 없다. 핵심 불펜 자원들이 줄줄이 빠지면서 LG는 확실한 마무리 없이 두산을 상대해야 하는 상황에 놓였다.

[서울=뉴스핌] LG 트윈스의 와일드카드 결정전 엔트리. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

그나마 주전 유격수 오지환의 복귀는 반가운 소식이다. 지난 5일 KIA전에서 왼쪽 무릎 내측 인대를 다쳤던 오지환은 부상에서 회복해 WC 엔트리에 이름을 올렸다.

LG는 1차전 선발로 외국인 투수 카를로스 카라스코를 내세운다. 카라스코는 올 시즌 11경기에서 6승 3패, 평균자책점 4.05를 기록했다. 두산을 상대로는 한 차례 등판해 7이닝 무실점으로 호투한 경험이 있다. 

두산도 와일드카드 결정전 출전 명단을 확정했다. 주전 2루수 박준순은 부상으로 제외됐지만 베테랑 손아섭과 양석환이 이름을 올렸다.

두산은 투수 13명, 포수 3명, 내야수 8명, 외야수 6명 등 총 30명으로 엔트리를 구성했다.

평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 2관왕에 오른 곽빈을 비롯해 최민석, 이영하, 웨스 벤자민, 잭 로그, 유니오 세베리노 등 주축 투수들이 포함됐다. 양의지와 박찬호도 출전한다.

[서울=뉴스핌] 두산 베어스의 와일드카드 결정전 엔트리. [사진 = 두산 베어스] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

다만 올 시즌 타율 0.302, 16홈런, 61타점, OPS(출루율+장타율) 0.853으로 활약한 박준순은 빠졌다. 박준순은 지난 4일 삼성전에서 주루 도중 오른쪽 허벅지를 다쳐 대퇴부 근육 부분 손상 진단을 받았다. 결국 회복이 늦어지면서 생애 첫 가을야구 출전이 무산됐다.

대신 손아섭과 양석환이 엔트리에 합류했다. 통산 2655안타를 기록한 손아섭은 올 시즌 54경기에서 타율 0.236에 그쳤지만, 두산은 베테랑의 경험에 기대를 건다. 

정규시즌 4위인 LG는 WC 결정 1차전에서 이기거나 비기면 준플레이오프(준PO·5판 3선승제) 진출 티켓을 얻는다. 만약 두산이 승리하면 15일 잠실구장에서 WC 결정 2차전이 열린다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
사진
'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동