[프로야구] SSG 아빌라 KT 최원준·힐리어드 등 5명, 9~10월 KBO 월간 MVP 후보 선정

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 KBO리그 마지막 월간 MVP를 장식할 선수들이 공개됐다.

KBO는 14일 "2026 KBO 리그 9~10월 월간 MVP 후보로 총 6명의 선수가 선정됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG 페드로 아빌라, KT 최원준 샘 힐리어드가 14일 KBO리그 9, 10월 MVP에 선정됐다. [사진=SSG 랜더스, KT 위즈] 2026.10.14 willowdy@newspim.com

투수 부문에서는 SSG 아빌라, 조병현, KT 대니엘, 야수 부문에서는 KT 최원준, 힐리어드, 키움 데이비슨이 9~10월 월간 MVP 수상을 노린다.

먼저, SSG 아빌라가 리그를 호령하는 에이스 면모를 선보였다. 9~10월 6경기에 선발 등판해 5승 1패, 평균자책점 1.21을 기록했다. 평균자책점 1위, 승리 공동 1위에 올랐고, 이 기간 44.2이닝을 소화해 이닝 부문에서도 단독 1위를 지켰다. 탈삼진도 40개로 3위에 오르는 등 투수 주요 부문 상위권에 고르게 위치했다. 특히 아빌라는 지난 9월 4일 문학 두산전에서 9이닝 5탈삼진 무실점의 완벽한 피칭으로 KBO 리그 데뷔 첫 완봉승을 수놓았고, 기세를 이은 지난달 29일 문학 LG전에서도 9이닝 6탈삼진 1실점 완투승까지 만들어내며 존재감을 톡톡히 보여줬다.

SSG 아빌라에 이어 조병현이 철벽 마무리의 면모를 보여줬다. 9~10월 9경기에 등판해 8세이브를 올리며 이 부문 1위를 차지했다. 지난달 2일 고척 키움전에서 시즌 17번째 세이브를 달성한 조병현은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 돌아와서도 꾸준히 세이브를 쌓았다. 지난 지난 9일 문학 삼성전까지 8경기 연속 세이브로 SSG 뒷문을 든든하게 지켰다. 이 기간 8.1이닝 동안 탈삼진 12개를 잡아내는 사이 단 한 점도 내주지 않아 평균자책점 0.00을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 9~10월 KBO MVP 후보. [사진=KBO] 2026.10.14 willowdy@newspim.com

KT 대니엘이 팀의 새로운 외인 에이스로 거듭났다. 지난 8월 KBO 리그에 데뷔한 대니엘은 9~10월 7경기에서 5승(공동 1위) 1패, 평균자책점 1.85(4위)로 활약했다. 퀄리티스타트만 5번을 기록하는 등 안정적인 경기력을 뽐냈다. 특히 39이닝 동안 탈삼진 54개를 기록해 2위 고영표(44개)를 10개 차로 따돌리고 탈삼진 단독 1위에 오르며 강력한 구위를 입증했다.

KT 최원준이 9~10월 타격 4개 부문을 휩쓸었다. 32경기에 출전해 타율 0.413, 57안타, 35득점, 출루율 0.497을 기록하며 타율·안타·득점·출루율 모두 1위에 오르는 기염을 토했다. 특히 안타 부문에서 2위 레이예스(롯데, 48안타)보다 9개를 앞서는 등 시즌 막판 강력한 몰아치기를 선보였다. 지난 10월 6일에는 고척 키움전에서는 레이예스보다 먼저 시즌 200안타를 치면서 2014년 서건창, 2024년 레이예스를 이어 역대 3번째 200안타 타자에 이름을 올리기도 했다. 최종 208안타로 시즌을 마친 최원준은 레이예스와의 최다 안타 경쟁에서 승리를 거두지 못했지만, 커리어 하이 시즌과 함께 KT의 정규시즌 우승에 공헌했다.

KT 힐리어드가 시즌 막판 맹타를 휘둘렀다. 9~10월 32경기에서 14홈런, 40타점을 기록해 홈런과 타점 모두 단독 1위에 오르며 리그 최고 해결사다운 모습을 자랑했다. 33득점(2위), 장타율 0.697(2위), 43안타(3위) 등 다른 공격 지표에서도 상위권 성적을 남겼다. 특히 지난 10월 11일 대구 삼성전에서는 첫 두 타석에서 모두 홈런을 쏘아올리며, 지난 7일 수원 삼성전 마지막 타석 홈런을 잇는 개인 첫 3연타석 홈런을 터뜨리기도 했다. 지난 7월 월간 MVP를 수상한 힐리어드는 시즌 두 번째 수상에 도전한다.

키움 데이비슨의 장타력이 부활했다. 올 시즌 NC에서 키움으로 팀을 옮긴 데이비슨은 시즌 막판 자신의 가치를 증명했다. 9~10월 23경기에서 홈런 12개를 만들며 힐리어드를 잇는 홈런 2위에 자리했다. 장타율은 0.806으로 1위에 올랐다. 타율 0.366(3위), 출루율 0.438(3위), 21득점(공동 3위) 등을 기록하며 정교함과 출루 능력까지 함께 자랑했다.

한편, 2026 KBO 리그 월간 MVP는 KBO와 KBO 리그 타이틀 스폰서인 신한은행이 함께 주관하여 매월 선정한다. 매월 KBO 리그에서 최고의 활약을 보여준 선수에게 시상하는 월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산하여 최종 수상자를 선정한다. 팬 투표는 14일 오전 10시부터 오는 19일 자정까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '슈퍼 SOL'에서 참여 가능하다.

최종 투표 결과를 통해 선정된 월간 MVP 수상자에게는 상금 300만원과 함께 월간 MVP 기념 트로피가 주어진다. 또한, 유소년 야구 발전을 위해 신한은행의 후원을 통해 MVP 수상 국내 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달된다.

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