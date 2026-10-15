용인특례시의회, 경기남부 철도사업 6건 국가철도망 반영 촉구

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반도체 산업 성장에 따른 교통수요 증가 대응…국토부·경기도에 철도 인프라 확충 요구

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회가 경기남부광역철도 등 6개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 정부에 촉구했다.

용인특례시의회는 15일 제307회 임시회 제2차 본회의에서 '대한민국과 경기남부지역 발전을 위한 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의안'을 채택했다고 밝혔다.

15일 용인특례시의회는 대한민국과 경기남부지역 발전을 위한 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의안 채택했다.(왼쪽부터 강영웅,이상욱 시의원).[사진=용인시의회]

결의안은 이상욱 의원과 강영웅 의원이 공동 발의했다.

두 의원은 제안 설명에서 "용인시가 반도체 첨단산업단지를 중심으로 대규모 투자가 이어지면서 대한민국 반도체 산업의 핵심 거점으로 성장하고 있다"면서 "인구 증가와 교통수요 확대에 대비한 광역교통망 확충이 시급하다"고 강조했다.

시의회가 국가철도망 구축계획 반영을 요구한 사업은 경기남부광역철도, 경강선 연장, 중부권 광역급행철도, 분당선 연장, 경기남부 동서횡단선, SRT 복복선화 등 6개다.

경기남부광역철도는 용인·수원·성남·화성 등 주요 도시를 연결해 지역 간 이동 편의를 높이는 사업이다.

경강선 연장은 용인 동부권의 철도 접근성을 개선하고 중부권 광역급행철도는 이동·남사 국가산업단지와의 연계를 강화하는 역할을 맡게 된다.

분당선 연장은 수지·기흥지역의 교통수요에 대응하고 생활권 간 연결성을 높이는 사업이다.

경기남부 동서횡단선은 주요 산업·주거지역을 동서로 연결하며 SRT 복복선화는 수도권 남부의 고속철도 수송능력 확대를 목표로 한다.

시의회는 반도체 산업단지 조성과 철도 인프라 확충이 동시에 추진돼야 경기남부의 만성적인 교통난을 해소하고 국가전략산업의 지속적인 성장을 뒷받침할 수 있다고 설명했다.

결의안에는 국토교통부가 6개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 적극 반영할 것과 반도체 산업단지 조성에 맞춰 철도 인프라를 선제적으로 검토하고 후속 절차를 신속히 추진할 것을 촉구하는 내용이 담겼다.

또 경기도에는 사업 반영을 위해 국토교통부와 협의를 강화하고 관계기관 간 협력에 적극 나설 것을 요구했다.

용인특례시의회는 채택한 결의안을 국토교통부와 국회, 경기도를 비롯해 수원시의회·화성시의회·성남시의회 등 관계기관에 송부할 예정이다.

seraro@newspim.com