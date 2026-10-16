[현장톡] 남윤수 "'킬링타임' 첫 스크린 주연, 부담감 크고 무섭기도 해"

"영화 잘 안 되면 어쩌나"…첫 주연작 개봉 앞둔 솔직한 심경

류혜영과 호흡부터 새로운 장르 도전까지…"다양한 모습 보여주고파"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "부담감이 좀 많이 있는 것 같아요. 아직 정식 개봉은 안 했지만 많은 분들이 영화를 보고 어떻게 느끼실지 궁금하고, 제 이미지 변신도 될까 하는 생각이 들어요."

오는 21일 개봉하는 영화 '킬링타임'으로 첫 스크린 주연에 나선 배우 남윤수가 개봉을 앞둔 솔직한 심경을 털어놨다.

지난 14일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 남윤수는 "많은 분들이 저를 믿고 같이 영화를 만들었는데 잘 안 되면 어떡하지라는 불안감이 있다"며 흥행에 대한 걱정과 책임감을 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 남윤수 [사진=더타이틀] 2026.10.15 taeyi427@newspim.com

남윤수는 "영화 '소울메이트'에 특별출연했을 때는 부담 없이 재미있게 즐기면서 봤다"며 "그런데 이번에는 제가 주연을 맡다 보니 부담스럽다"고 말했다.

완성된 영화를 큰 스크린으로 마주한 소감도 전했다. 남윤수는 "제 얼굴을 보는 게 민망하고 부끄럽다. 현장에서도 제 모습을 모니터링하는 것을 어려워하는 편"이라며 "2년 전에 촬영한 작품인데 다시 보니 연기적으로 아쉬운 점이 보였다. 다시 찍을 수 있다면 부족했던 부분을 보완하고 싶다"고 밝혔다.

'킬링타임'은 인터넷 방송 중 발생한 사망 사고로 모든 것을 잃은 방송 크루가 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하면서 벌어지는 이야기를 그린 타임어택 스릴러다. 남윤수는 크루를 이끌며 새로운 콘텐츠 촬영을 제안하는 주원 역을 맡았다.

주원이라는 인물을 준비하는 과정에서는 장준엽 감독에 대한 신뢰가 컸다. 남윤수는 "저는 감독님을 믿고 따라가는 스타일이다. 감독님이 오랫동안 작품을 준비하면서 캐릭터를 완성해 놓으셨기 때문에 그 생각을 따라가는 게 맞다고 생각했다"고 설명했다.

주원의 외형에도 감독의 구상이 반영됐다. 남윤수는 "제가 생각하는 피디는 청바지나 후드티처럼 편한 옷을 입는 사람이었다"며 "그런데 감독님은 주원이 전쟁에 나가는 전사처럼 단단한 갑옷을 입은 모습이었으면 좋겠다고 하셨다. 머리를 뒤로 넘기고 몸에 맞는 옷을 입는 것도 그런 구상에서 나온 것"이라고 말했다.

인터넷 방송을 소재로 한 작품이지만 평소 관련 방송을 즐겨보는 편은 아니라고 했다. 다만 과거에는 몰래카메라 형식으로 촬영한 감동적인 영상을 자주 봤다고 설명했다.

남윤수는 "어르신들을 도와드리는 모습을 제삼자의 시선에서 촬영한 영상들을 많이 봤다"며 "인터넷 방송 자체에 특별한 선입견은 없었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 남윤수 [사진=더타이틀] 2026.10.15 taeyi427@newspim.com

실제 성격과 주원의 차이도 짚었다. "저도 야망은 있지만 겉으로 크게 드러내지는 않는다. 반면 주원은 자신이 원하는 것을 실제 행동으로 옮기고, 어떻게 해야 올라갈 수 있을지 체계적으로 생각하는 인물"이라고 설명했다.

이어 "저는 계산적으로 계획을 세우기보다 그 순간에 집중하는 편이다. 연기할 때도 미리 장면을 구체적으로 상상하기보다는 현장에서 상대 배우와 리허설하면서 호흡을 맞춰간다"고 덧붙였다.

완성된 작품의 수위는 예상보다 높았다고 했다. 남윤수는 "시나리오를 읽을 때는 이렇게 잔인한 장면이 나올 줄 몰랐다"며 "영상으로 보니 사건이 쉴 틈 없이 빠르게 이어져 시간이 훨씬 짧게 느껴졌다. 관객들도 긴장하면서 보실 것 같다"고 말했다.

평소 공포·스릴러 영화를 즐겨보지는 않지만, 이번 작품이 보여주는 공포에는 차별점이 있다고 봤다.

남윤수는 "어릴 때는 한국 공포영화를 많이 봤지만 지금은 잘 찾아보지 않는다"며 "우리 영화는 귀신보다는 사람이 무서운 영화다. 그런 점에서 관객들이 더 흥미롭게 보실 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

함께 호흡을 맞춘 류혜영에 대한 고마움도 드러냈다. 앞서 열린 기자간담회에서 류혜영과의 나이 차이를 뒤늦게 알았다고 말해 웃음을 자아냈던 남윤수는 실제 촬영 현장에서도 나이 차이를 거의 느끼지 못했다고 회상했다.

남윤수는 "촬영할 때는 두세 살 정도 차이가 나는 줄 알았다. 최근에야 정확한 나이를 알게 됐다"며 "그만큼 누나가 현장에서 편하게 대해줬다. 나이 차이가 느껴지지 않을 정도로 친근하게 대해줘서 정말 고마웠다"고 말했다.

이어 "류혜영 배우는 연기 경력이 오래된 선배인데도 현장 전체를 편안하게 만들어준다"며 "본인이 잘 나오는 것보다 상대 배우가 화면에 잘 담기는지 더 신경 쓰고 배려해주는 사람"이라고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 남윤수 [사진=더타이틀] 2026.10.15 taeyi427@newspim.com

다시 한 작품에서 만난다면 서로 적대하는 관계를 연기해보고 싶다는 바람도 전했다. "사이가 좋지 않은 역할로 만나면 재미있을 것 같다"며 "서로 대립하는 관계에서 액션 연기를 해보고 싶다"고 웃었다.

아버지에게 신장을 기증했던 경험도 언급했다. 남윤수는 "아버지는 지금도 그 이야기가 나오면 눈물을 흘리시고 미안해하신다"며 "저는 미안해하실 필요가 없다고 생각한다. 아버지도 저를 키우느라 고생하셨으니 이제는 건강하게 잘 지내셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "제가 하겠다고 결정한 일이니 다른 사람에게 책임을 지우고 싶지 않았다"며 "힘들기는 했지만 스스로 대견하게 느껴지는 부분도 있다"고 덧붙였다.

첫 스크린 주연을 통해 새로운 장르에 도전한 남윤수는 앞으로도 다양한 인물을 연기하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 특히 다음 영화에서는 일상적인 감정을 깊이 있게 다루는 작품을 만나보고 싶다고 했다.

남윤수는 "일상적인 다큐 같은 영화를 한번 찍어보고 싶다"며 "일상생활에서 느끼는 감정을 표현하는 걸 더 좋아한다. 관객들도 더 공감할 수 있을 것 같다"고 말했다.

끝으로 "'킬링타임'을 보시고 연기를 잘했다는 평가도 좋지만, 그보다 다양한 장르에 도전할 수 있는 배우이고 여러 모습을 보여줄 수 있는 사람이라고 생각해 주셨으면 감사하겠다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com