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[현장톡] 류혜영 "'킬링타임'으로 액션 맛 알아…끝까지 액션하는 작품 해보고파"

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  • 류혜영은 14일 영화 ‘킬링타임’에서 신인 배우들과 편한 현장을 만들었다고 했다
  • 류혜영은 제한된 여건 속 액션과 복잡한 감정 연기를 소화했다고 밝혔다
  • 류혜영은 21일 개봉을 앞두고 다양한 작품과 적극적인 활동 의지를 드러냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첫 공포 장르 도전…"20·21회차 안에 찍어야 해 부담 컸다"
"20대보다 지금이 더 행복…하고 싶은 일 하며 사는 것 감사"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "제가 신인이었을 때를 생각했어요. 이 작품이 잘되기를 바라는 마음은 다 똑같잖아요. 저는 현장이 편하고 상대 배우가 편해야 연기도 더 자유롭게 나오는 편이라 최대한 친구처럼 다가가려고 했어요."

어느덧 후배 배우들과 현장을 이끌어가는 위치에 선 류혜영이 영화 '킬링타임' 촬영 당시를 떠올리며 이같이 말했다. 신인 배우들이 많았던 현장에서 자신의 신인 시절을 떠올리며 먼저 다가가고, 편안한 분위기를 만드는 데 신경 썼다고 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 류혜영 [사진=더타이틀]2026.10.14 taeyi427@newspim.com

14일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 류혜영은 오는 21일 개봉하는 '킬링타임'과 배우로서 최근 자신에게 찾아온 변화에 대해 이야기를 나눴다.

'킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 '킬링타임'이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러다. 류혜영은 크루의 멤버 연우 역을 맡아 복잡한 감정 연기와 거친 액션을 함께 선보인다.

류혜영에게 이번 작품은 첫 공포 장르 도전이기도 했다. 더욱이 촬영 기간과 제작 여건이 넉넉하지 않은 상황에서 많은 액션과 추격 장면을 소화해야 했다.

실제 촬영은 약 30일 동안 21회차로 진행됐다. 류혜영은 "시간도 예산도 한정적이었다"며 "그 안에서 최대한 효과를 극대화해 '가성비 있는 영화'가 됐으면 좋겠다는 마음이었다"고 말했다.

부담감도 컸다. 하지만 이를 내려놓는 방법은 자신이 모든 것을 책임지려 하지 않는 것이었다.

류혜영은 "영화든 드라마든 새로운 일을 시작할 때는 항상 긴장감과 부담감이 있다"며 "특히 20~21회차 안에 이 영화를 다 찍을 수 있을까 하는 부담이 컸다"고 털어놨다.

이어 "촬영 직전에는 '내가 다 하려는 거만함을 내려놓자'고 생각했다"며 "영화는 모든 파트의 전문가들이 힘을 합쳐 만드는 작품이기 때문에 나는 내가 맡은 일을 잘하면 되고, 나머지는 더 잘하는 사람들에게 맡기면 된다는 믿음을 가지려고 했다"고 말했다.

부담감과 달리 액션을 준비하는 과정은 즐거웠다. 평소 액션 연기에 대한 갈망을 여러 차례 밝혀온 류혜영에게 '킬링타임'은 기다렸던 기회였다.

직접 액션을 경험하고 나니 기존의 감정 연기와는 또 다른 매력도 발견했다. 그는 "정적인 감정 연기를 잘 해냈을 때 오는 카타르시스와 액션을 해냈을 때의 카타르시스는 완전히 결이 달랐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 류혜영 [사진=더타이틀] 2026.10.14 taeyi427@newspim.com

이어 "감정 연기를 하고 집에 돌아오면 '오늘 감정을 다 쏟아냈다'는 생각에 오히려 잠이 안 올 때가 있는데, 액션을 한 날은 '오늘 한 몸 불살랐다'는 느낌으로 바로 잠이 들었다"며 "액션에서 오는 카타르시스의 맛이 있더라"고 웃었다.

이번 작품에서는 장도리와 총을 비롯한 다양한 액션에도 도전했다. 특히 장도리 액션을 보다 강렬하게 표현하기 위해 액션팀과 동작을 연구하고 반복해서 연습했다.

류혜영은 실제 움직임과 카메라 안에서 효과적으로 보이는 움직임에는 차이가 있다며, 무술감독과 액션팀이 의도한 동작을 최대한 구현하기 위해 연습에 공을 들였다고 설명했다.

이를 소화하기 위해 체력부터 끌어올렸다. 액션 준비 기간은 약 두 달. 그는 '킬링타임'을 계기로 슬로우 러닝을 시작했고, 촬영 중에는 충북 음성에 숙소를 잡고 생활하며 자신만의 루틴도 만들었다.

류혜영은 "액션을 하려면 그날 잘 자고 다음 날 잘 일어나야 했다"며 "아침 5시에 무조건 일어나 30분 동안 스트레칭을 했다. 요가 매트를 깔아놓고 목과 어깨를 푸는 루틴을 알람까지 맞춰놓고 지켰다"고 밝혔다.
이어 "조금이라도 삐끗하면 영화를 못 찍을 수도 있다는 부담이 있었고 실제로도 그랬기 때문에 주어진 환경에 잘 적응하려고 했다"고 말했다.

고충도 있었다. 먼지가 많은 환경에서 액션 촬영을 이어간 뒤 이전에는 없던 비염 증상이 생겼다는 것이다.
그는 "평생 비염이 없었는데 '킬링타임' 촬영 이후 생긴 것 같다"며 "이후 스튜디오 촬영에 가면 콧물이 계속 흘러 휴지로 코를 막고 촬영할 때도 있다"며 웃었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 류혜영 [사진=더타이틀] 2026.10.14 taeyi427@newspim.com

고된 촬영에도 액션에 대한 갈망은 오히려 더 커졌다. 류혜영은 "다음에는 영화 시작부터 끝까지 액션을 하는 작품을 한번 해보고 싶다"며 "'블랙 위도우'처럼 몸을 적극적으로 쓰는 캐릭터에도 도전해보고 싶다"고 말했다.

액션만큼 중요한 것은 연우의 복잡한 감정이었다. 연우는 인터넷 방송의 재기를 꿈꾸며 폐병원에 들어서지만 과거 사고에 대한 트라우마와 죄책감, 성공에 대한 열망 사이에서 흔들리는 인물이다.

류혜영은 영화 후반부 60분의 타임어택이 시작된 이후에는 "생존에 대한 절박함 하나만 가지고 가려고 했다"고 설명했다. 반면 앞부분에서는 재기에 대한 욕망과 과거 사고에 대한 죄책감, 다시 사고가 벌어질지 모른다는 불안이 뒤섞인 연우의 감정을 보여주는 데 집중했다. 그는 "그런 복잡한 감정을 표현하기 위해 현장에 놓인 상황과 눈앞에 있는 것들을 그대로 받아들이려고 했다"고 말했다.

관객들 역시 연우와 함께 시간에 쫓기는 감각을 느꼈으면 한다는 바람이다.

류혜영은 "관객들이 이 타임어택에 같이 마음을 졸여주셨으면 좋겠다"며 "60분 안에 폐병원을 탈출해야 한다는 마음으로 달리고 싸우고 살아남으려 했다. 관객들도 같이 도망치는 느낌이 있었으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "쫓고 쫓기는 상황과 뒤집히고 또 뒤집히는 사건들이 영화의 백미"라며 관객들이 타임어택의 긴장감을 함께 즐겨주길 바랐다.

류혜영의 변화는 작품 밖에서도 이어지고 있다. 최근 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 등을 통해 꾸밈없는 일상을 공개한 그는 지금은 자신의 모습이 대중에게 보여지는 것에 대한 부담보다 감사함이 더 크다고 했다.

"지금의 류혜영은 뭐든지 '나'라는 사람이 보여지면 좋겠다는 생각을 한다"며 "기회만 주시면 열심히 하겠다는 건강한 모습을 보여주고 싶은 시기"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 류혜영 [사진=더타이틀] 2026.10.14 taeyi427@newspim.com

과거에는 좋은 역할이 오기를 기다리는 시간이 길었지만, 약 2년 전부터는 직접 움직이기 시작했다. 류혜영은 "왜 나는 기다리고만 있어야 하지라는 생각이 들었다"며 제작진과 감독들에게 먼저 연락하고 영화와 드라마, 예능을 가리지 않고 기회를 찾아 나섰다고 돌아봤다.

"20대 때보다 지금의 제가 훨씬 행복하다"며 "제가 좋아하는 것과 싫어하는 것을 조금 더 명확하게 알게 됐다"면서 "내가 하고 싶은 일이 무엇인지 알고 그것을 좇다가 이제는 직업이라고 부를 수 있는 위치에 있다는 것만으로도 대성공이라고 생각한다. 지금처럼 바쁜 것이 감사하다"고 덧붙였다.

taeyi427@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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