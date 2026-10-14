[핌in현장] '킬링타임' 류혜영·남윤수, 자극 좇는 인터넷 방송 속 생존 스릴러

장준엽 감독 "공포보다 스릴러에 초점…콘텐츠 소비 욕망 담아"

류혜영 액션 변신·남윤수 첫 스크린 주연…"새로운 모습 보여드릴 것"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 더 큰 자극을 좇는 인터넷 방송의 욕망을 스릴러로 풀어낸 영화 '킬링타임'이 오는 21일 관객들을 만난다.

13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 '킬링타임' 언론시사회 및 기자간담회에는 장준엽 감독을 비롯해 배우 류혜영과 남윤수가 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 13일 영화 '킬링타임' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있는 (왼쪽부터) 장준엽 감독, 배우 류혜영, 남윤수. [사진=정태이 기자] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

'킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 '킬링타임'이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 정체불명의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러다.

장 감독은 이번 작품을 통해 자극적인 콘텐츠를 만들어내고 소비하는 사람들의 욕망을 담고자 했다고 밝혔다. 그는 "가짜로 만들어진 공포가 실제 위협으로 바뀌는 순간의 긴장감이 돋보이는 작품"이라며 "이러한 콘텐츠를 만들어내고 소비하는 사람들의 욕망을 담아보고 싶었다"고 설명했다.

리메이크 과정에서는 원작의 공포보다 스릴러적 요소를 강화했다. 장 감독은 원작이 그동안 자신이 작업해온 작품들과 상통하는 부분이 있어 리메이크를 결정했다며, 원작과 국내 정서 사이의 차이를 디스토피아적 세계관과 결합해 풀어내고자 했다고 전했다. 이 과정에서 스릴러의 색깔을 강화하고 액션 요소를 더했으며, 배우들도 체력과 액션 준비에 공을 들였다고 덧붙였다.

작품 제목인 '킬링타임'에도 이 같은 장르적 성격이 담겼다. 장 감독은 "'킬링타임'이라는 말이 시간을 가볍게 보낸다는 뜻도 있지만 이 작품에서는 누군가를 죽이는 시간이라는 의미로까지 확장된다"며 "영화적인 설정과 이야기의 아이러니를 가장 잘 표현할 수 있는 제목이라고 생각했다"고 말했다.

배우들 역시 빠른 전개와 개성 뚜렷한 캐릭터에 매력을 느껴 작품을 선택했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 13일 영화 '킬링타임' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있는 (왼쪽부터) 배우 류혜영, 남윤수. [사진=정태이 기자] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

연우 역을 맡은 류혜영은 "처음부터 끝까지 멈추지 않고 읽히는 시나리오가 많지 않은데 굉장히 흥미로웠다"며 "연우라는 캐릭터를 마다할 이유가 없었다"고 말했다. 혼란과 죄책감 등 복잡한 감정선뿐 아니라 액션까지 보여줄 수 있다는 점에서 배우로서 욕심이 나는 캐릭터였다고 설명했다.

스크린 첫 주연에 나선 남윤수는 각 캐릭터의 개성이 뚜렷하다는 점에 끌렸다. 그는 그동안 스릴러나 공포 장르에 도전한 경험이 없어 새로운 장르를 경험해보고 싶었다며, 인터넷 방송 크루를 이끄는 리더이자 수장인 주원의 성격에도 흥미를 느꼈다고 밝혔다.

극 중 연우와 주원은 추락한 크루의 재기를 위해 같은 목표를 좇는다. 류혜영은 두 인물 모두 라이브 스트리밍을 성공시키고 사람들에게 사랑과 관심을 받고 싶어 하는 욕망을 공유한다고 봤다. 그는 같은 목표를 향해 나아가는 팀워크 속에서도 죄책감과 망설임으로 흔들리는 연우의 복잡한 모습을 표현하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 13일 영화 '킬링타임' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있는 배우 남윤수. [사진=정태이 기자] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

남윤수 역시 연우와 주원을 "동료이자 크루원이면서 친구 같은 관계"라고 표현했다. 서로가 잘돼야 하는 입장인 만큼 쉽게 끊을 수 없는 관계라고 바라봤다는 설명이다.

실제 촬영 현장에서의 호흡도 편안했다고 했다. 남윤수는 선배인 류혜영이 현장을 무겁게 이끌 수도 있었지만 오히려 친구처럼 편안한 분위기를 만들어줬다며 "배우들이 모두 편하게 촬영할 수 있었다"고 고마움을 전했다.

이번 작품에서 류혜영이 보여주는 변화 중 하나는 거친 액션이다. 평소 액션 연기에 대한 갈망이 컸다는 그는 연우를 소화하기 위해 체력부터 끌어올렸다.

류혜영은 "예전부터 액션 영화와 액션 연기를 너무 하고 싶었다"며 "준비하다 보니 연우를 감당하기에는 체력이 부족하다고 느껴 슬로우 러닝을 시작했다"고 말했다. 한두 달가량 매일 조금씩 천천히 달리며 체력을 키웠고, 이후 연우에게 주어진 액션을 무리 없이 소화할 수 있을 정도로 체력이 올라왔다고 설명했다.

액션만큼이나 복잡한 연우의 감정을 표현하는 것도 숙제였다. 류혜영은 "연우가 짧은 시간 안에 복잡한 감정을 많이 느끼는 캐릭터라 연기가 어렵겠다고 생각했다"며 현장에서 느껴지는 감정을 최대한 그대로 표현하려 했다고 밝혔다.

류혜영은 액션의 경우 촬영 전에 충분히 준비하되 감정 연기는 현장감을 믿는 방식으로 접근했다며 "최대한 감독님과 호흡을 맞춰 감독님이 원하는 캐릭터를 표현하기 위해 노력했다"고 덧붙였다.

첫 스크린 주연에 나선 남윤수에게는 설렘과 함께 부담감도 컸다. 그는 "떨리면서도 무섭다"며 영화는 관객 수와 반응이 빠르게 전달되는 만큼 부담도 크게 느껴진다고 털어놨다.

이어 "나름대로 노력했다고 생각했지만 영화를 보고 나니 더 다르게 생각하고 노력했으면 어땠을까 하는 후회도 남는다"며 "연기를 하면 할수록 두려움과 긴장감이 더 생기고 다른 사람들의 시선도 신경 쓰게 되는 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 13일 영화 '킬링타임' 언론시사회 및 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있는 배우 류혜영. [사진=정태이 기자] 2026.10.13 taeyi427@newspim.com

류혜영은 최근 여러 작품을 통해 연이어 다양한 모습을 보여주고 있는 데 대해서도 소감을 밝혔다. 그는 배우는 항상 선택받는 직업인 만큼 작품의 공개 시기를 스스로 정할 수 없다며, 과거 여러 작품이 비슷한 시기에 공개됐을 때는 아쉬움도 있었다고 돌아봤다.

그러면서 올해 역시 여러 작품이 비슷한 시기에 관객을 만나게 된 데 대해서는 "이게 내 운명인가 보다"라고 받아들이게 됐다며 "오히려 다양한 모습을 보여드릴 수 있다는 점에서 감사하게 생각하고 있다"고 전했다.

끝으로 류혜영은 "'킬링타임'은 정말 새로운 저의 모습이라고 생각한다"며 "새로운 모습을 보여드릴 수 있게 돼 기쁘고 영화를 즐겁게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

장 감독 역시 "배우들과 스태프 모두가 최선을 다해 정성껏 만든 작품"이라며 관객들의 관심을 부탁했다. 남윤수도 "'킬링타임'과 배우들을 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 인사를 전했다.

taeyi427@newspim.com