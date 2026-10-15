'문화기술 얼라이언스' 출범…최휘영 장관 "AI기술 정책 반영해 현장 문제 해결할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국콘텐츠진흥원 부설 한국문화기술기획평가원(원장 김명하)과 함께 15일 오후 2시, 엘리에나 호텔에서 '제1기 문화기술 연합체(얼라이언스, Culture-driven AI Tech)' 출범식을 개최했다.

최휘영 장관은 출범식 현장을 찾아 연합체 참여 위원들을 격려하고 앞으로의 활동에 기대감을 나타냈다.

인공지능은 콘텐츠의 기획과 제작, 유통, 소비 전반에서 새로운 가능성과 과제를 제시하고 있다. 이 변화를 산업 경쟁력으로 이어 가기 위해서는 콘텐츠 기업 및 창작자의 경험과 연구개발(R&D)이 어우러져야 한다. 이에 문체부는 문화 현장의 수요와 창작자의 상상력을 기술개발의 출발점으로 삼는 '문화 주도형(Culture-driven) 인공지능' 연구개발(R&D) 정책을 추진하기 위해 민관 협력기구 '문화기술 연합체(얼라이언스)'를 출범했다.

문화기술 연합체에서는 대·중·소 기업 관계자, 1인 창작자, 학계 및 연구기관 소속 전문가 등 214명이 위원으로 참여한 가운데 당면한 기술적 난제를 해결하는 데 필요한 기술과 콘텐츠 산업의 새로운 가능성을 열어 줄 기술을 발굴할 예정이다.

◆기업 기술, 플랫폼, 창작자 경험, 연구 역량을 연결하는 게임, 영상·미디어, 음악·공연, 이야기 원천 등, 4개 분과 운영

제1기 연합체(얼라이언스)는 게임 쌍방향(인터랙티브) 콘텐츠, 영상·미디어 콘텐츠, 음악·공연 콘텐츠, 이야기 원천 콘텐츠 등 4개 분과로 구성한다. 참여 위원 전체로부터 의견을 받되, 심도 있는 논의를 통해 현장 맞춤형 전략 수요와 중장기 투자 방향을 도출할 전략기획단을 별도로 운영한다.

게임 쌍방향(인터랙티브) 콘텐츠 분과는 게임개발의 효율화, 이용자와의 상호작용 고도화 등에 대한 기술개발 방향을 논의한다. ㈜넥슨코리아, 스마일게이트, ㈜소프트젠, 도비캔버스㈜, ㈜버스에잇코리아, ㈜스토리타코, 명지대학교, 한국전자통신연구원이 함께한다.

영상·미디어 콘텐츠 분과는 인공지능을 활용한 영상 제작의 효율화와 시각적 표현의 고도화, 관람 경험의 혁신 등을 위한 기술개발 방향을 논의한다. 씨제이 이엔엠(CJ ENM), 씨제이 포디플렉스(CJ 4DPLEX), 엠비씨 씨앤아이(MBC C&I), ㈜자이언트스텝, ㈜스튜디오프리윌루전, 아트센터나비미술관, 중앙대학교, 한국전자통신연구원 등이 함께한다.

음악·공연 콘텐츠 분과는 음악 창작․음향 제작․감상을 지원하고, 공연의 현장감을 높이기 위한 기술개발 방향을 논의한다. 카카오엔터테인먼트, 에스비에스(SBS), ㈜갤럭시코퍼레이션, ㈜메타로켓, 가우디오랩㈜, 뉴튠㈜, 한국 음향․음악․인공지능(AI)융합연구소, 한국생산기술연구원 등이 함께한다.

이야기 원천 콘텐츠 분과는 창작자의 이야기 기획을 지원하고 원천 콘텐츠를 다양한 매체로 확장하기 위한 기술개발 방향을 논의한다. ㈜작가컴퍼니, ㈜무하유, ㈜한터글로벌, ㈜하이브마인드, ㈜에이투지(A2Z)엔터테인먼트, 고려대학교, 부산대학교 등이 함께한다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 17일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제4차 회의에서 27년 정부 예산안 편성 결과와 지원 방향을 공유하고, 사업 추진 방향과 협력 방안을 함께 논의하고 있다.[사진=문체부]

◆발굴한 연구개발 수요, 중장기 투자전략과 '28년 신규 연구개발 사업 기획에 반영

연합체를 통해 발굴한 연구개발 수요는 시장성, 시급성, 기술적 타당성 등을 검토해 전략 수요로 구체화하고, 우선순위를 정해 중장기 문화기술 투자전략, 2028년 신규 연구개발 사업 기획에 반영할 계획이다.

이번 연합체는 개별 기업·기관의 기술 수요를 수렴하던 방식에서 나아가, 콘텐츠 산업의 대·중·소 기업과 창작자, 학계 및 연구기관, 협회·단체 등이 함께 현장의 문제를 논의하고 이를 구체적인 연구개발 수요로 발전시키는 협력의 장이라는 점에서 의미가 크다. 또한 기존 개별 기업 등 단위의 기술개발 및 활용을 넘어, 연합체를 통해 기획될 선도기술은 콘텐츠 산업 전반에 유기적으로 적용되고 성과를 이끌어 낼 것으로 기대된다.

최휘영 장관은 "문화 현장의 수요와 창작자의 상상력이 인공지능(AI) 기술개발의 방향을 이끌어야 한다. 기업과 창작자, 연구자들이 함께 찾아낸 과제를 연구개발 정책에 반영해 현장의 문제를 해결하고 새로운 콘텐츠와 사업 기회로 이어 갈 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com