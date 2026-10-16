"이스라엘 총선 앞둔 여론조사서 '야권 선두' 아이젠코트, 네타냐후에 우위"

AI 핵심 요약beta
- 15일 야샤르당이 네타냐후 리쿠드당을 6석 앞섰다
- 야권 블록은 54석으로 친정부 블록보다 우세했다
- 양측 모두 과반에 못 미쳐 연정 난항이 예상된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오는 27일(현지시간) 이스라엘 총선을 열흘여 앞두고 야권 대선 주자인 가디 아이젠코트 전 군 참모총장이 이끄는 야샤르당이 베냐민 네타냐후 총리의 집권 리쿠드당을 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.
15일 타임스 오브 이스라엘의 자매 매체 즈만 이스라엘이 전날부터 이틀간 유권자 500명을 대상으로 실시한 여론조사(표본오차 범위 ±4.4%포인트[p])에 따르면, 아이젠코트의 야샤르당은 전체 120석 중 26석을 차지할 것으로 예상돼, 20석에 그친 네타냐후의 리쿠드당을 6석 차로 앞섰다. 이는 지난주 조사(24석 대 20석)보다 격차가 더 벌어진 결과다.
진영별로 보면 네타냐후에 반대하는 유대계 야권 블록은 54석, 네타냐후를 지지하는 친정부 우파 블록은 49석으로 예측됐다. 양측 모두 크네세트(이스라엘 의회) 과반인 61석에는 못미친다. 아랍계 정당들은 13석, 무소속 성향의 예비군당이 4석을 가져갈 것으로 조사됐다.
기타 정당별로 나프탈리 베네트 전 총리의 야권 중도 정당 비야하드는 11석으로 3위에 올랐고, 강경 민족주의 우파 성향의 야당 '이스라엘 베이테누'가 9석을 기록했다. 초유대교 정통파 정당인 샤스와 토라유대주의연합, 좌파 성향의 민주당, 아랍계 조인트 리스트은 각각 8석을 확보할 것으로 집계됐다. 네타냐후 연정 내 극우 정당인 '오츠마 예후디트(유대인의 힘)'과 '독실한 시오니즘'은 각각 7석과 6석을 차지했다.
한편, 오페르 윈터가 이끄는 극우 정당 이스라엘 인민당이 의석 배분을 받기 위해 필요한 최소 득표율 기준인 3.25% 미만인 2.8% 지지율에 그쳤다.
전문가들은 총선이 십수 일 앞으로 다가왔음에도 확실한 주도권을 잡은 진영이 없어, 선거 이후에도 극심한 연정 구성 난항과 정치적 불확실성이 이어질 것으로 전망하고 있다.
wonjc6@newspim.com