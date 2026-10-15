대전교육과학연구원, 대덕특구 연계 과학체험 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전교육과학연구원이 15일 초·중학생 대상 체험학습을 운영했다
- 학생 1600여 명이 12월 4일까지 연구기관과 과학시설을 방문한다
- 발명·천체·오픈랩 등 체험으로 과학 탐구 역량을 키운다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 초·중학생 1600여 명이 대덕연구개발특구의 연구기관과 과학시설에서 과학기술을 체험하며 탐구 역량을 키운다.
대전교육과학연구원은 지역 연구·교육기관의 자원을 활용해 학생들에게 다양한 과학 체험 기회를 제공하기 위해 오는 12월 4일까지 대덕연구개발특구 연계 현장체험학습을 운영한다고 15일 밝혔다.
참여 대상은 초등학교 15곳과 중학교 4곳으로 학생 1600여 명이 참여할 예정이다. 체험학습은 오전과 오후로 나눠 교육과학연구원 자체 프로그램과 대덕연구개발특구 내 기관 방문 프로그램으로 운영한다. 하루 최대 8개 팀이 참여한다.
교육과학연구원에서는 발명·오픈랩·천체·대전과학체험관 등 다양한 과학 체험 프로그램을 진행한다.
대덕연구개발특구에서는 사전 예약한 한국표준과학연구원, 한국지질자원연구원, 화폐박물관, 국립중앙과학관, 한국화학연구원 등을 방문해 기관별 체험 프로그램에 참여한다. 학생들은 연구기관과 과학시설을 직접 둘러보며 과학기술 분야를 폭넓게 경험할 수 있다.
윤창호 원장은 "이번 현장체험학습이 학생들이 학교에서 배운 과학 지식을 실제 연구 현장과 체험 활동으로 연결하는 계기가 되길 바란다"며 "지역의 우수한 과학기술 자원을 활용한 대전형 체험학습 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com