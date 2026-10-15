한미 재계 "대미투자 패스트트랙·비자 개편 필요"…양국 정부에 공동 촉구

제36회 한미재계회의 총회 개최, 공동선언문 채택

AI 전력 인프라·바이오 공급망 협력도 요청

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국과 미국 경제계가 양국 정부에 대미 전략투자가 차질 없이 진행되도록 승인 절차를 앞당기고 세제·금융 지원을 늘려 달라고 요구했다. 기업 인력의 원활한 왕래를 위한 비자 제도 손질과 반도체·AI·조선 등 전략산업 협력 강화도 함께 주문했다.

한국경제인협회는 한미재계회의(KUSBC)와 미한재계회의(USKBC)는 15일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 제36차 한미재계회의 총회를 개최하고 공동선언문을 채택했다고 밝혔다. 올해 총회는 '앞으로의 도약: 경제안보 새로운 시대의 한미 전략적 파트너십'을 주제로 열렸다.

양국 경제계는 지난해 타결된 한미 무역·투자 협정과 이달 1일 양국 정부가 공동 발표한 1호 대미 투자 프로젝트 '프로젝트 스타'를 거론하며, 투자 약속이 실제 비즈니스 성과로 연결되려면 정부 차원의 뒷받침이 뒤따라야 한다고 짚었다.

김정관 산업부 장관과 류진 한국경제인협회 회장, 에반 그린버그 미한재계회의 위원장을 비롯한 관계자들이 15일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '제36차 한미재계회의 총회'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. [사진=한경협]

구체적으로는 전략투자 참여 기업에 대한 패스트트랙 승인과 세제·금융 혜택 확대를 제안했다. 통상·규제 환경의 예측 가능성을 높이고, 법을 공평하게 적용해 기업이 차별 없이 경쟁할 수 있는 여건을 만들어야 한다는 입장도 내놨다.

인력 이동 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 양국 경제계는 비자 제도를 시대에 맞게 개편하고 숙련 인력을 주고받을 수 있는 교류 프로그램을 새로 만들어야 한다고 요구했다.

조선 분야에서는 해양안보 차원의 한미 협력이 실효를 거둘 수 있도록 기업 간 협업 범위를 넓히고 숙련 인력 교류를 늘리자고 했다.

반도체·AI·배터리·모빌리티·에너지 등 핵심 산업과 관련해서는 공급망을 안정적으로 다지고 혁신을 가로막는 규제를 걷어내기 위한 정책 공조를 당부했다. 인공지능(AI) 확산으로 급증하는 전력 수요에 대비한 에너지·인프라 구축, 디지털 통상 활성화, 지식재산권 보호, 국제 데이터 보안 표준에 기반한 협력 등도 제안 목록에 올렸다.

제약·바이오 분야에서는 한국의 위탁개발생산(CDMO)·의약품 생산 역량과 미국의 연구 역량을 결합해 공동 연구개발과 공급망 협력을 키우자고 했다. 혁신 신약에 대한 환자 접근성을 높이는 동시에 지식재산권도 보호하는 균형 잡힌 정책 환경이 필요하다는 점도 덧붙였다.

양국 경제계는 한미동맹이 국가·경제안보의 핵심 축 역할을 이어가고 있음을 재확인하고, 성장과 기술 혁신을 위해 양국 정부와 긴밀히 손잡겠다고 밝혔다.

raul1649@newspim.com