CGV '씨오디 세븐', 10월 후보작 공개…'동주'·'우리들' 등 7편

AI 핵심 요약beta
- CGV는 15일 관객 투표 기반 COD-7 10월 후보작을 공개했다.
- 10월 테마는 개봉 10주년을 맞은 2016년 영화 7편이다.
- 최다 득표작은 19일 공개·예매 후 27일 상영 여부가 결정된다.
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관객 투표·예매 수요 거쳐 27일 상영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 관객 투표와 실제 예매 수요를 기반으로 상영작을 결정하는 '씨오디 세븐(COD-7, CGV ON DEMAND)'의 10월 테마와 후보작 7편을 공개했다고 15일 밝혔다.
'씨오디 세븐'은 매월 새로운 테마에 맞춰 7편의 후보작을 공개한 뒤 관객 투표로 1편을 선정하는 정기 상영 프로그램이다. 최다 득표작의 예매를 진행한 뒤 일정 수준의 관람 수요가 확보되면 최종 상영을 확정하는 온디맨드(On Demand) 방식으로 운영된다.
10월 테마는 '아니 벌써 10년 됐다고?'로, 개봉 10주년을 맞은 2016년 작품을 대상으로 한다.
후보작은 '4등', '나의 산티아고', '동주', '우리들', '최악의 하루', '캐롤', '헤이트풀8' 등 7편이다. 관객들은 이 가운데 다시 극장에서 보고 싶은 작품에 투표할 수 있다.
투표는 이날 오전 9시부터 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 진행된다. 최다 득표작은 오는 19일 오후 2시 공개되며 동시에 예매를 시작한다.
이후 예매 수요를 바탕으로 23일 낮 12시 최종 상영 여부를 결정한다. 상영이 확정된 작품은 27일 오후 7시 관객과 만난다.
장지연 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 "개봉 10주년을 맞은 2016년 작품 가운데 관객들이 다시 극장에서 보고 싶은 영화를 직접 선택할 수 있도록 테마를 마련했다"며 "관객이 원하는 다양한 작품을 극장에서 만날 수 있는 기회를 이어가겠다"고 말했다.
지난 9월 처음 선보인 '씨오디 세븐'에는 약 2만 4000명이 상영작 투표에 참여했다. 당시 프로그램을 진행한 10개 극장에서 모두 최종 상영이 확정됐다.
taeyi427@newspim.com