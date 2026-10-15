밀양시, 무안농협 '스마트 APC 지원사업' 선정…80억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 15일 무안농협의 스마트 APC 사업 선정과 80억원 확보를 발표했다
- 무안농협은 2027년부터 2028년까지 스마트 APC를 신축하고 AI 선별라인을 도입한다
- 스마트 APC는 풋고추 처리능력과 품질관리 및 유통 효율을 높일 전망이다
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풋고추 처리능력·유통 효율 강화
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양 무안농협이 농산물 품질관리 향상을 위해 선별과 출하 과정을 자동화하는 스마트 산지유통센터 구축에 나선다.
밀양시는 농림축산식품부 주관 '2027년 스마트 APC 지원사업' 공모에 무안농협이 최종 선정돼 총사업비 80억 원을 확보했다고 15일 밝혔다.
사업은 2027년부터 2028년까지 진행된다. 무안농협은 사업비를 들여 스마트 APC를 신축하고 인공지능(AI) 선별 시스템 2개 라인을 도입할 계획이다.
APC는 농산물의 집하와 선별, 포장, 출하 등을 담당하는 산지유통센터다. 스마트 APC 지원사업은 유통시설에 자동화·정보화 기술을 적용해 농산물의 규격화와 상품화를 높이고 산지 유통 경쟁력을 강화하는 사업이다.
무안농협은 지난해 8월 공모에 신청했다. 9월 농림축산식품부 발표평가를 거쳐 예비사업 대상자로 선정됐으며 10월 세부사업비 심의를 통과해 최종 대상에 이름을 올렸다.
스마트 APC가 구축되면 AI 선별 시스템을 활용해 풋고추 처리능력과 작업 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 선별 과정의 정밀도를 높여 농산물 품질관리와 상품화 역량을 강화하고 유통 과정의 효율성도 개선할 전망이다.
이은주 스마트유통과장은 "스마트 APC 선정을 계기로 농산물 품질관리 수준을 높이고 농가의 유통 부담을 줄일 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com