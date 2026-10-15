HJ중공업, 미 해군 '아멜리아 에어하트함' 정비 수주 완료…기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업은 15일 미 해군 아멜리아 에어하트함 정비를 마쳤다
- 계약 밖 결함까지 찾아 정비 범위를 확대하고 성능을 개선했다
- 미 해군은 품질과 계약 이행을 높이 평가해 후속 사업이 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
후속 수주 위한 협력 관계 강화 및 역량 강화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 숨은 결함까지 찾아낸 현장 대응력이 계약 범위를 넘어선 정비 성과로 이어졌다.
HJ중공업은 국내 중형조선사 최초로 수주한 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 마무리하고 군수지원함 'USNS 아멜리아 에어하트함'을 출항시켰다고 15일 밝혔다.
HJ중공업은 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)와 해상수송사령부(MSC)로부터 4만t급 아멜리아 에어하트함 정비를 수주했다. 함정은 지난 1월 부산 영도조선소에 입항했다.
HJ중공업은 선체와 주요 시스템을 점검하고 장비·설비 유지보수, 부품 교체 등 정비 작업을 진행했다. 작업 과정에서 당초 계약에 포함되지 않은 추가 정비 항목과 결함도 확인해 개선 방안을 제시했다.
미 해군이 추가 정비를 수용하면서 작업 범위가 확대됐고 공사 기간도 당초 3개월 남짓에서 10월까지 연장됐다. HJ중공업은 확대된 정비 작업을 일정에 맞춰 마무리했다.
이번 사업은 단순한 유지·보수를 넘어 함정 성능 개선을 위한 정비로 진행됐다. HJ중공업은 계약 수행 과정에서 미 해군의 품질 기준과 정비 요구에 대응하며 기술력과 현장 관리 역량을 입증했다.
미 해군은 정비 품질과 작업 완성도, 계약 이행 능력을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다. HJ중공업은 이번 사업을 계기로 인도·태평양 지역 정비 역량 강화를 추진하는 미국 정부와 해군의 MRO 사업 참여를 확대할 계획이다.
유상철 대표는 "일정 변경과 공사 범위 확대에도 미 해군과 협의하며 첫 MRO 사업을 마무리했다"며 "협력관계를 강화하고 후속 수주에 힘쓰겠다"고 말했다.
아멜리아 에어하트함은 길이 210m, 폭 32m의 4만t급 군수지원함이다. 미 해군 항공모함과 전투함 등에 최대 6000t의 탄약·식량·화물과 2,400t의 연료를 보급하는 역할을 맡는다.
news2349@newspim.com