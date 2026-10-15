쿠팡, 아웃도어·스포츠 7000여 상품 할인…25일까지

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 15일 아웃도어·스포츠용품 7000여 개를 할인했다.
- 캠핑·스포츠·피트니스 브랜드 70여 곳이 행사에 참여했다.
- 쿠팡은 25일까지 와우회원에게 구매액별 추가 쿠폰을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 아웃도어·스포츠용품 7000여 상품을 할인하는 '스포츠페스타' 기획전을 오는 25일까지 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 행사에는 캠핑·스포츠·피트니스 분야의 브랜드 70여 곳이 참여한다. 캠핑 브랜드 카즈미·스노우라인과 스포츠 브랜드 아디다스·스맥스코리아·썬버드, 피트니스 브랜드 엑사이더·하디로어 등이 포함됐다.
대표 캠핑 상품은 카즈미 서밋 아크 텐트와 스노우라인 쉘터돔 텐트다. 카즈미 텐트는 3~4인용이다.
스포츠·운동용품으로는 아디다스 슈필러 배드민턴 라켓 세트, 잠스트 무릎보호대, 아리프 폼롤러, 엑사이더 접이식 실내자전거 등이 할인 대상에 들어갔다.
문화체육관광부가 발표한 '2025년 국민생활체육조사'에 따르면 국민의 생활체육 참여율은 전년 대비 2.2%포인트 상승했다.
쿠팡은 와우회원에게 구매 금액별 추가 할인 쿠폰을 지급한다. 7만원 이상 구매하면 최대 1만5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
kji01@newspim.com