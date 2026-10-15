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뱅크웨어글로벌, BCG 파트너 출신 박상순 부사장 영입

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  • 뱅크웨어글로벌은 15일 박상순 부사장을 영입했다
  • 박 부사장은 글로벌 금융전략과 핀테크 경영 경험을 보유했다
  • 회사는 아시아 금융시장 중심으로 해외사업을 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

핀테크 CEO 경험 보유…아시아 금융시장 공략
동남아 네트워크 확대·코어뱅킹 해외사업 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 금융 소프트웨어 전문기업 뱅크웨어글로벌이 글로벌 전략컨설팅과 핀테크 기업 경영 경험을 갖춘 박상순 부사장을 영입했다.

15일 뱅크웨어글로벌에 따르면 회사는 박 부사장 영입을 계기로 아시아 금융시장을 중심으로 해외사업 확대에 나설 계획이다.

박 부사장은 서울대학교 경제학과를 졸업하고 미국 시카고대학교 경영대학원에서 경영학석사(MBA)를 취득했다. 한화경제연구원에서 경제 애널리스트로 경력을 시작한 뒤 글로벌 전략컨설팅 기업 보스턴컨설팅그룹(BCG)에서 약 17년간 컨설턴트와 파트너로 활동했다. 국내외 금융기관의 성장전략과 디지털 전환 관련 업무를 수행했으며 이후 핀테크 기업을 창업해 대표이사를 역임했다.

뱅크웨어글로벌 로고. [사진=뱅크웨어글로벌]

핀테크 기업 경영 과정에서는 동남아시아 금융시장 진출과 신규 사업개발을 추진했다. 박 부사장은 뱅크웨어글로벌의 독립이사로도 활동해왔다. 회사는 이번 영입을 통해 글로벌 금융기관 네트워크와 사업개발 역량을 강화하고 기존 코어뱅킹 기술을 기반으로 해외 영업 경쟁력을 높일 계획이다.

뱅크웨어글로벌은 국내외 금융기관을 대상으로 코어뱅킹 시스템 구축 사업을 수행하고 있다. 회사는 동남아시아 금융기관 및 현지 파트너와의 협력을 확대하고 금융기관의 디지털 전환과 코어뱅킹 현대화 수요를 공략한다는 방침이다. 이를 통해 제품 중심의 해외 매출 기반을 확대하고 중장기 성장동력을 확보할 계획이다.

이은중 뱅크웨어글로벌 대표이사는 "박상순 부사장은 글로벌 금융산업에 대한 전략적 통찰력과 핀테크 기업 경영 경험을 겸비한 전문가"라며 "박 부사장 영입을 통해 해외사업의 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.

박상순 부사장은 "뱅크웨어글로벌의 검증된 코어뱅킹 기술력과 금융산업 전문성을 바탕으로, 그동안 쌓아온 글로벌 금융산업 전략 및 핀테크 경영 경험을 접목해 아시아 주요 금융기관들이 신뢰하는 금융 소프트웨어 파트너로 성장하는 데 기여하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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[회사채시장의 AI 처벌] 코어위브 회사채 금리 15%대 '껑충' 이 기사는 10월 15일 오전 08시02분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 이른바 '네오클라우드'로 불리는 인공지능(AI) 클라우드 업체 코어위브(CRWV)의 회사채 금리가 14일(현지시간) 15%를 넘어섰다. 차입으로 데이터센터 사업을 확장해 온 성장 모델에 대한 의구심이 커졌기 때문으로 풀이된다. 코어위브의 마이크 인트레이터 최고경영자(CEO)는 회사채 시장이 비합리적으로 반응하고 있다고 했다. 이날 코어위브가 올해 6월 발행한 2032년 만기 회사채 가격은 액면가의 80% 밑으로 떨어져 1달러당 78센트에도 못 미치는 수준을 기록했다. 채권 가격으로 환산한 유통금리는 15%를 넘었다. 통상 15%는 정크본드 가운데서도 CCC 등급 이하 채권에서 나타나는 수준이다. 코어위브의 신용등급은 S&P글로벌 기준 정크등급인 B+다. 신용부도스와프(CDS) 가격에는 5년 내 부도 확률이 50%를 넘는 것으로 반영됐다. 이날 주가는 한떄 17% 급락했다. 코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신] 이에 대해 코어위브의 인트레이터 CEO는 자사가 확보한 계약만으로 채무를 감당할 수 있다고 강조했다. 블룸버그통신에 따르면 인트레이터 CEO는 사내 메모에서 계약 잔고가 채무 상환 의무를 충분히 뒷받침한다고 밝혔다. 그는 새로운 유형의 기술 기업을 키우는 과정에서는 시장이 오해하고 비합리적으로 반응하는 시기가 있다고 설명했다. 또 사업 모델과 고객, 실행력, 재무 운영 규율에 자신이 있다고 덧붙였다. 인트레이터 CEO는 경쟁사들의 자금 조달 계획 차질이 코어위브를 바라보는 시각에 영향을 주고 있다고 주장했다. 엔비디아가 투자한 데이터센터 업체 퍼머스그리드는 지난주 기업공개(IPO)를 철회했다. 인트레이터 CEO는 경쟁사들이 코어위브 수준의 실행력과 매출, 규모, 소프트웨어를 갖추지 못한 채 거액을 조달하려 한다고 지적했다. 그는 다음 실적 발표에서 시장에 사실관계를 제시하겠다고 말했다. 월가 일부 애널리스트는 코어위브의 차입 비용이 투자수익률을 웃돈다는 점을 근본적인 위험으로 꼽는다. D.A.데이비슨의 길 루리아 리서치 책임자는 코어위브가 9% 금리로도 자금을 빌리기 어려워졌다고 진단했다. 루리아 책임자에 따르면 코어위브의 데이터센터 투자수익률은 약 1%이고 회사가 목표로 내건 수익률은 4~5%에 그친다고 한다. 9%에 빌려 최대 5%를 거두는 사업은 규모를 키울수록 가치가 훼손된다는 설명이다. 코어위브는 투자등급 신용을 확보해 보험사 자금으로 조달 비용을 낮추겠다는 계획을 내놓았다. 브래닌 맥비 공동창업자는 이날 공개된 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 AI 칩 담보 채무가 투자등급을 받으면 사실상 한도가 없는 보험사 자금을 조달할 수 있다고 말했다. 다만 유통금리가 15%를 넘은 상황에서 더 낮은 금리의 자금원을 찾기는 여의치 않을 것이라는 관측이 나온다. 코어위브 2032년 만기 회사채 가격 추이 [자료=블룸버그통신] bernard0202@newspim.com          2026-10-15 08:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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