뱅크웨어글로벌, SME 여신에 AICA 적용

AI 핵심 요약beta
- 뱅크웨어글로벌은 22일 케이뱅크 SME여신시스템에 AI코딩솔루션 AICA를 적용한다고 밝혔다
- 케이뱅크는 중소법인 대상 비대면 여신 전과정을 구축해 여신사업을 확대하려 한다
- AICA는 생성형AI로 코드·테스트를 자동화해 생산성을 높이고 인적 오류를 줄일 것으로 기대된다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 뱅크웨어글로벌은 케이뱅크의 중소기업(SME) 여신 시스템 구축 프로젝트에 자사 인공지능(AI) 기반 코딩 자동화 솔루션 'AICA'를 적용한다고 22일 밝혔다.
이번 프로젝트는 케이뱅크가 중소법인 대상 여신 사업을 확대하기 위해 추진하는 사업이다. 대출 신청부터 심사, 실행, 사후 관리까지 전 과정을 비대면으로 서비스하는 시스템을 신규 구축하는 것이 핵심이다.
뱅크웨어글로벌은 케이뱅크 설립 당시 코어뱅킹 등 핵심 금융 시스템을 구축한 바 있다. 회사는 이번 사업에서도 케이뱅크의 시스템 환경을 바탕으로 SME 여신 시스템 구축을 수행한다.
이번 프로젝트에는 뱅크웨어글로벌이 자체 개발한 생성형 AI 기반 코딩 자동화 솔루션 'BX Code Assistant(BX-CA)'를 토대로 한 AICA가 적용된다. AICA는 개발자가 업무 요건을 입력하면 뱅크웨어글로벌의 상품 팩토리와 코어뱅킹 비즈니스 컴포넌트를 활용해 소스 코드를 자동 생성하는 방식으로 작동한다.
이 과정에는 검색 증강 생성(RAG), 지속적 통합·배포(CI/CD) 파이프라인, 메타 시스템, 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 기술 등이 연동된다. AICA는 입력된 업무 요건을 테스트 시나리오로 변환해 테스트 자동화도 지원한다. 회사는 이를 통해 테스트 주도 개발(TDD) 체계를 구현할 수 있다고 설명했다.
뱅크웨어글로벌은 AICA 적용으로 케이뱅크의 SME 여신 시스템 개발 생산성을 높이고, 대규모 시스템 개발 과정에서 발생할 수 있는 인적 오류를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
뱅크웨어글로벌 관계자는 "국내 최초 인터넷은행의 출범을 함께했던 케이뱅크의 신규 사업에 파트너로 참여하게 됐다"며 "이번 사업을 계기로 AI 기반 소프트웨어 공학 기술을 금융권에 적용해나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com